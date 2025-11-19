Mekong Capital cùng các founder Gene Solutions

Theo thông tin từ Reuters, Gene Solutions đang xúc tiến kế hoạch huy động vốn quy mô lớn thông qua hai giai đoạn: vòng gọi vốn trước IPO (pre-IPO) và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến diễn ra sớm nhất vào năm 2026.

DỰ KIẾN THU VỀ 100 TRIỆU USD﻿

Chia sẻ cụ thể về cấu trúc tài chính của thương vụ, Giám đốc Tài chính (CFO) Keng Hsu cho biết doanh nghiệp dự kiến thu về 50 triệu USD ở vòng pre-IPO và 50 triệu USD còn lại tại thời điểm chính thức lên sàn.

Startup Việt đặt mục tiêu lên một trong hai sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu khu vực: Hong Kong hoặc Singapore. Hiện tại, Tập đoàn CICC (China International Capital Corp) đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho vòng gọi vốn pre-IPO này.

Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp sàng lọc trước sinh và tầm soát ung thư dựa trên công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), Gene Solutions lựa chọn thời điểm này để khởi động kế hoạch IPO nhằm đón đầu làn sóng quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư quốc tế đối với lĩnh vực chẩn đoán di truyền.

Trao đổi sâu hơn về chiến lược này, ông Chris Freund, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital - quỹ đầu tư đang "đỡ đầu" cho Gene Solutions - cho hay hai đợt huy động vốn này có thể được kết hợp linh hoạt. Thậm chí, công ty đang để ngỏ khả năng thực hiện niêm yết kép (dual listing) trên cả hai sàn Singapore và Hong Kong.

Việc này nhằm tối đa hóa khả năng tiếp cận dòng vốn ngoại và tận dụng khung pháp lý ưu đãi mà hai trung tâm tài chính này đang dành cho các doanh nghiệp công nghệ sinh học.

Nguồn: Gene Solutions

STARTUP VIỆT ĐÃ CÓ LÃI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM?

Một điểm sáng quan trọng trong bức tranh tài chính của Gene Solutions được ông Freund nhấn mạnh là việc công ty đã đạt điểm hòa vốn và có lợi nhuận ngay tại thị trường nội địa Việt Nam.

Do đó, dòng tiền huy động được từ đợt IPO này mang tính chất tấn công thị phần hơn là phòng thủ, cụ thể là dồn lực để tăng tốc mở rộng quy mô tại các thị trường Châu Á khác ngoài Việt Nam.

Được biết, Mekong Capital đã đặt cược vào Gene Solutions từ năm 2021 với khoản đầu tư ban đầu 15 triệu USD thông qua quỹ Mekong Enterprise Fund IV, sau đó tiếp tục rót thêm 21 triệu USD trong vòng Series B vào năm 2023.

Mặc dù Mekong Capital từ chối tiết lộ mức định giá cụ thể hiện tại của Gene Solutions, ông Chris Freund đã đưa ra một phép so sánh tương quan đáng chú ý với MiRXES - một doanh nghiệp cùng ngành có trụ sở tại Singapore chuyên về chẩn đoán bệnh sớm qua công nghệ miRNA.

MiRXES vừa niêm yết tại Hong Kong đầu năm nay và đang xúc tiến niêm yết thứ cấp tại Singapore, hiện đạt vốn hóa thị trường khoảng 16,4 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 2,11 tỷ USD).

Đáng chú ý, đại diện Mekong Capital khẳng định doanh thu của Gene Solutions hiện còn lớn hơn con số 21,34 triệu USD mà MiRXES đạt được trong năm qua.

Kế hoạch của Gene Solutions cũng được xem là đúng điểm rơi khi thị trường IPO Châu Á đang chứng kiến sự phục hồi tích cực. Số liệu từ Ernst & Young cho thấy, chỉ riêng thị trường Hong Kong đã huy động được 23 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tới 226% so với cùng kỳ.

Sự bùng nổ này được hỗ trợ bởi các cải cách quy định cởi mở hơn và xu hướng gia tăng của các thương vụ niêm yết kép, tạo ra đường băng thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ Việt khẳng định vị thế trên bản đồ y tế và tài chính khu vực.

Nguồn: Mekongcapital





BÌNH DÂN HOÁ XÉT NGHIỆM GEN SẢN NHI VÀ UNG THƯ

Gene Solutions được thành lập vào năm 2017, là tâm huyết của bộ ba nhà sáng lập gồm Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nghĩa - giữ vai trò Tổng giám đốc, Tiến sĩ Giang Hoa và Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, những chuyên gia trong lĩnh vực di truyền học, sinh học ung thư và y học lâm sàng.

Đội ngũ lãnh đạo của Gene Solutions theo đuổi mục tiêu "bình dân hóa" các xét nghiệm gen, giúp người dân Việt Nam và khu vực Đông Nam Á dễ dàng tiếp cận công nghệ y học chính xác với chi phí hợp lý.

Trong bài phỏng vấn trước đây, lãnh đạo của Gene Solutions cho biết, xét nghiệm gen phục vụ điều trị là nhu cầu phổ biến tại các nước phát triển. Hai mảng hiệu quả nhất là sản nhi và ung thư.﻿

Từ năm 2016, xét nghiệm gen phục vụ lĩnh vực sản nhi (NIPT) trên thế giới đã trở nên phổ biến. Nhưng ở Việt Nam, chi phí quá đắt đỏ do chưa có đơn vị làm chủ công nghệ.﻿

Gene Solutions trở thành đơn vị đầu tiên mở ra thị trường xét nghiệm gen sản nhi (NIPT) tại Việt Nam, ra mắt xét nghiệm NIPT phiên bản cơ bản nhất với mức giá dưới 70 USD (trước đây mức giá dịch vụ này trên thị trường là 2000 USD), đồng thời nắm 90% thị phần cả nước.﻿

Sau dịch vụ xét nghiệm gen sản nhi, Gene Solutions tập trung đẩy mạnh tiến trình cho ra sản phẩm tầm soát ung thư. Theo quan sát của bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, vấn đề của việc điều trị ung thư ở Việt Nam là phát hiện quá muộn. Nếu phát hiện ung thư sớm, việc chữa trị sẽ đạt hiệu quả cao, đồng thời chi phí thấp hơn nhiều.﻿

Mức giá cho xét nghiệm tầm soát ung thư sớm tại Gene Solutions bằng công nghệ ctDNA vào khoảng 300 USD so với 1.000 USD ở nước ngoài. Mục tiêu của các nhà lãnh đạo Gene Solutions là đưa về 120 – 150 USD trong vòng 2 năm.﻿

Hiện tại, Gene Solutions sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 2.000 bệnh viện và phòng khám đối tác cùng hệ thống phòng Lab đạt chuẩn quốc tế. Không chỉ chiếm lĩnh thị phần trong nước, công ty đã bước đầu mở rộng hiện diện tại các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Gene Solutions ký hợp tác với Hoàn Mỹ

Mới đây nhất, vào ngày 15/10, Gene Solutions đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc củng cố vị thế nội địa thông qua lễ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.

Theo thỏa thuận này, Gene Solutions sẽ triển khai các dịch vụ xét nghiệm gen chuẩn quốc tế (bao gồm NIPT, tầm soát ung thư ctDNA, bệnh di truyền hiếm...) ngay tại hệ thống bệnh viện và phòng khám của Hoàn Mỹ.