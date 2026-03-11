Công ty hạ tầng AI Nscale đạt định giá 14,6 tỷ USD, chuẩn bị IPO

Nscale, một công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Anh được hậu thuẫn bởi NVIDIA, vừa đạt mức định giá ấn tượng 14,6 tỷ USD. Thành tựu này đưa Nscale trở thành một trong những "decacorn" (công ty có giá trị trên 10 tỷ USD) mới nhất của châu Âu, sánh vai cùng Helsing và Mistral AI, trong bối cảnh nhu cầu về các trung tâm dữ liệu có khả năng cung cấp sức mạnh tính toán AI quy mô lớn ngày càng tăng.

Mức định giá mới của Nscale đến từ vòng gọi vốn Series C trị giá 2 tỷ USD, mà công ty này tuyên bố là "lớn nhất trong lịch sử châu Âu". Con số này bao gồm khoản đầu tư SAFE (Simple Agreement for Future Equity) trị giá 433 triệu USD từ giai đoạn tiền Series C vào tháng 10 năm ngoái, với sự tham gia của Blue Owl, Dell, NVIDIA và Nokia. Các ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs và JPMorgan cũng hỗ trợ vòng gọi vốn này, động thái được nhiều người nhận định là sự chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu (IPO) của Nscale.

Theo Josh Payne, CEO của Nscale, công ty có thể tìm cách niêm yết công khai "sớm nhất ngay trong năm nay" để huy động thêm vốn. Cùng với thông tin về nguồn vốn và kế hoạch IPO, Nscale cũng công bố bổ nhiệm các nhân vật cấp cao vào ban giám đốc, bao gồm cựu COO của Meta Sheryl Sandberg, cựu chủ tịch Yahoo Susan Decker và cựu phó thủ tướng Vương quốc Anh Nick Clegg.

Nscale không phải là cái tên xa lạ với các vòng gọi vốn lớn. Hồi tháng 9 năm ngoái, công ty đã công bố vòng Series B trị giá 1,1 tỷ USD do Aker dẫn đầu. Aker, một công ty đại chúng của Na Uy hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, cũng đồng dẫn dắt vòng Series C lần này cùng với 8090 Industries, một quỹ đầu tư có trụ sở tại New York. Hai công ty cũng đã thống nhất rằng liên doanh của Aker với Nscale sẽ được quản lý hoàn toàn bởi startup này. Dự án hạ tầng AI tại Na Uy, có tên gọi "Stargate Norway", đặt mục tiêu vận hành 100.000 GPU NVIDIA vào cuối năm 2026, với OpenAI là một trong những khách hàng ban đầu.

Vào tháng 10 năm ngoái, Nscale cũng đã ký một thỏa thuận mở rộng với Microsoft để cung cấp khoảng 200.000 GPU NVIDIA cho ba trung tâm dữ liệu ở châu Âu và một ở Mỹ, hợp tác với Dell. Ngoài các nhà đầu tư đã nêu, vòng Series C còn có sự tham gia của Astra Capital, Citadel, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors và Point72. Nscale kỳ vọng nguồn vốn mới sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng AI của mình trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, đồng thời giúp công ty mở rộng đội ngũ kỹ sư và vận hành, cũng như củng cố nền tảng công nghệ.

Bên cạnh vốn cổ phần, Nscale cũng huy động được 1,4 tỷ USD nợ vào tháng trước dưới dạng khoản vay có kỳ hạn trả chậm, được bảo đảm bằng GPU, nhằm tài trợ cho một số cụm máy chủ của mình trên khắp châu Âu. Công ty hướng tới việc tận dụng nhu cầu doanh nghiệp ngày càng tăng và nguồn năng lượng tái tạo chi phí thấp, đồng thời cam kết tái sử dụng nhiệt thải, phát triển kỹ năng địa phương và đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu vực như một phần của dự án Stargate Norway.