Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

ByteDance – công ty mẹ TikTok – vừa khiến giới công nghệ và tài chính toàn cầu phải chú ý khi mới đây nâng mức định giá nội bộ của mình lên hơn 330 tỷ USD. Theo Reuters, động thái này gắn liền với chương trình mua lại cổ phần từ nhân viên, trong đó giá mỗi cổ phần được nâng lên 200,41 USD, tăng khoảng 5,5% so với chương trình trước đó.

Được biết chương trình mua lại cổ phiếu mỗi 6 tháng của ByteDance cho phép nhân viên bán một số cổ phiếu. Khác với phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Reuters cho biết việc các công ty tư nhân quy mô lớn thường xuyên mua lại cổ phiếu giúp giữ chân, cung cấp thanh khoản cho nhân viên mà không cần thoái vốn.

Con số cũng phản ánh sức tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của ByteDance như một trong những tập đoàn internet tư nhân lớn nhất thế giới hiện nay. Đằng sau mức định giá khổng lồ ấy là những báo cáo doanh thu ấn tượng.

Trong quý II năm nay, ByteDance ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 48 tỷ USD, vượt qua cả Meta về doanh thu trong mảng mạng xã hội. Khả năng tự tạo ra nguồn tiền dồi dào giúp tập đoàn này không cần dựa vào vốn vay khi triển khai các chương trình mua lại cổ phần, một minh chứng cho sức khỏe tài chính hiếm thấy trong ngành công nghệ vốn đầy biến động.

Tuy nhiên, thành công tài chính lại song hành cùng những thách thức chính trị và pháp lý phức tạp, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Quốc hội Mỹ đã ban hành luật yêu cầu ByteDance phải tách bán TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm hoàn toàn. Thời hạn chót cho tiến trình này đã được gia hạn đến ngày 17/9/2025 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ đang giữ vai trò chưa từng có tiền lệ khi trực tiếp tham gia điều phối các cuộc đàm phán. Nhiều tập đoàn và liên minh tài chính lớn như Susquehanna International Group, KKR, General Atlantic hay nhóm liên doanh của Frank McCourt, Kevin O’Leary và Alexis Ohanian đang ráo riết đưa ra các đề nghị nhằm sở hữu TikTok tại thị trường đầy tiềm năng này.

Điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình bán lại vẫn nằm ở thuật toán đề xuất nội dung – “trái tim” của TikTok. Đây chính là công nghệ khiến ứng dụng trở thành hiện tượng toàn cầu, định hình cách hàng trăm triệu người tiêu thụ nội dung mỗi ngày. Nếu không có thuật toán này, nhiều nhà phân tích dự báo TikTok Mỹ chỉ được định giá khoảng 40–50 tỷ USD.

Chuyên gia đánh giá tương lai của TikTok sẽ không chỉ phụ thuộc vào lượng người dùng hay doanh thu, mà còn nằm trong bàn cờ quyền lực giữa các siêu cường. Trong cuộc chơi ấy, mỗi quyết định của ByteDance đều có thể định hình lại cục diện ngành công nghệ toàn cầu. Đợt mua lại cổ phiếu mới cũng có thể giúp củng cố tinh thần cho nhân viên TikTok tại Mỹ, những người lo ngại về tương lai ứng dụng.

TikTok hiện không chỉ là “con gà đẻ trứng vàng” của ByteDance mà còn là hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ra mắt quốc tế từ năm 2017, ứng dụng này nhanh chóng bùng nổ, đặc biệt trong giới trẻ, nhờ khả năng tạo ra và lan tỏa xu hướng trong thời gian ngắn kỷ lục. Tính đến nay, TikTok đã vượt mốc hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành nền tảng video ngắn phổ biến nhất thế giới﻿.

Theo: Reuters﻿