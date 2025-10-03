Công ty muốn làm Sàn Giao dịch tài sản số 10.000 tỷ tại Đà Nẵng công bố dàn lãnh đạo: Quy tụ Tổng biên tập, 'cựu' FPT và nhiều gương mặt công nghệ quen thuộc

CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập ngày 9/9/2025, có trụ sở đặt tại tòa nhà MISA, Đà Nẵng. Ban đầu vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng, nhưng DNEX đặt mục tiêu huy động lên tới 10.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn. Công ty có 3 cổ đông sáng lập: Fundgo (30 %), Trustpay (30 %) và Công nghệ Quản lý Tài sản số (40 %), trong đó ông Nguyễn Chí Công làm người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc.

Mục tiêu của DNEX là xây dựng một hạ tầng giao dịch tài sản số minh bạch, an toàn, hiệu quả, phục vụ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các mô hình như gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) hay token hóa cổ phần, đồng thời góp phần phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế. Hiện DNEX đang trong quá trình xin cấp phép thử nghiệm ("sandbox") theo quy định để vận hành hợp pháp tại Việt Nam.

Mới đây, trên fanpage chính thức của DNEX công bố thành viên Hội đồng Quản trị với nhiều nhân vật quen thuộc trong lĩnh vực fintech, công nghệ:

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Sàn Giao dịch Tài sản số DNEX

Ông Thắng là một trong những gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực tài chính – công nghệ tại Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Ông Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế bằng máy tính điện tử tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông hiện đang giữ nhiều chức vụ tại các tổ chức khác như: Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam (DAVN), Chủ tịch Trung tâm Quản lý Tài sản số TSS, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hồng Cơ Group, Chủ tịch CLB Fintech VINASA, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Cố vấn trưởng Hội đồng Cố vấn HVA Group, Cố vấn trưởng Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO.

Ông Lương Hoàng Hưng - Phó Chủ tịch Sàn Giao dịch Tài sản số DNEX

Ông Hưng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Luật và Quản trị Kinh doanh, cùng hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông, quản trị và kết nối cộng đồng.

Hiện nay, ông đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, đồng thời phụ trách các kênh truyền thông chuyên biệt như GolfViet.vn, Btoday.vn, iPlay.net.vn.

Ngoài ra, ông Hưng còn giữ nhiều vị trí khác: Đồng Chủ tịch Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO, Phó Chủ tịch Trung tâm Quản lý Tài sản số TSS, Phó Chủ tịch HĐQT Liên minh Tài sản số Việt Nam (DAVN), Thành viên Hội đồng Cố vấn HVA Group

Ông Eric Vương - Phó Chủ Tịch Sàn

Ông Eric Vương là một trong những gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực Fintech và Blockchain tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm quản lý, vận hành và triển khai các dự án công nghệ tài chính, thanh toán trực tuyến cũng như hệ sinh thái tài sản số.

Hiện ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO, Phó Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam (DAVN)

Trước đó, ông là đồng sáng lập kiêm CEO của VNDC.IO, tổ chức phát triển stablecoin VNDC.

Ông Trương Gia Bảo – Phó Chủ tịch Sàn

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing tại Đại học Charles Sturt (Úc) và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, fintech.

Hiện nay, ông cũng đang đảm nhiệm nhiều vai trò khác như: Chủ tịch Liên minh Chuyển đổi số DTS, Chủ tịch Liên minh Blockchain Bền vững (BAS), Phó Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam (DAVN), Phó Chủ tịch Trung tâm Quản lý Tài sản số TSS, Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng Cố vấn Cao cấp, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM).

Trước đó, ông từng có nhiều năm làm việc tại FPT với các vị trí: Giám đốc Kinh doanh Sendo, Giám đốc Sản phẩm FPT Telecom, Giám đốc Dự án Fshare, Giám đốc Marketing & Sản phẩm FPT Online.

Ông Trần Quang Chiến - Thành Viên HĐQT

Ông tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và từng tham gia nhiều dự án:

2017 – 2019: Sáng lập và phát triển CyStack, công ty an ninh mạng chuyên về bảo mật hệ thống. Hiện nay, ông tiếp tục giữ vai trò Cố vấn và Thành viên HĐQT.

Từ 2020: Sáng lập ONUS, nền tảng đầu tư tài sản số với hơn 5 triệu người dùng toàn cầu. Đến năm 2025, ONUS được chuyển nhượng cho Vemanti Group (Mỹ).

Từ 2022: Đồng sáng lập ONUSChain – blockchain Layer 1 định hướng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và tài chính số dành cho người Việt.

Hiện nay, ông cũng giữ vai trò Giám đốc điều hành ONUS Labs, đồng thời là Thành viên HĐQT HVA Group

Ông Nguyễn Chí Công - Thành Viên HĐQT

Ông Nguyễn Chí Công sở hữu hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành dự án trong các lĩnh vực bưu chính, tài chính và công nghệ.

Giai đoạn 2006 – 2020, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Bưu điện Trung tâm quận Ninh Kiều và Bưu điện Thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2020, ông tham gia điều hành TRUSTpay và đồng thời giữ vai trò Cố vấn chiến lược cho các dự án đầu tư. Đến năm 2021, ông chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Điều hành TRUSTpay

Ông là Cố vấn điều hành quản lý cho các dự án startup ứng dụng blockchain như Công ty Cổ phần Citipass và Công ty Cổ phần Công nghệ Delta Labs.

Ông Lê Hoà Nhã - Thành Viên HĐQT

Ông hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực công nghệ tài chính, tài sản số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Nhã tốt nghiệp ngành Quản trị Tài chính tại Đại học UBIS (Hoa Kỳ) và hoàn thành chương trình MBA tại College de Paris - Ascencia (Pháp). Ông đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO.

Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư, ông Nhã từng là công chức trong ngành ngoại giao.



