Nguyễn Hương Giang xuất hiện trong phần thi Trang phục truyền thống

Chiều ngày 19/11, sân khấu Miss Universe 2025 tại Thái Lan chứng kiến khoảnh khắc đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang xuất hiện trong phần thi Trang phục truyền thống. Thay vì những thiết kế cầu kỳ, nàng hậu chọn tà áo dài trắng kết hợp cùng chiếc xe đạp Thống Nhất chở theo nón lá và cờ đỏ sao vàng.

Được biết, chiếc xe đạp này được trang trí bằng 300 nghìn viên đá pha lê với chi phí nguyên liệu khoảng 1,5 tỷ đồng. Hình ảnh này không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông trên các diễn đàn sắc đẹp mà còn thu hút sự chú ý của giới đầu tư về đơn vị sở hữu thương hiệu xe đạp lâu đời này - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (mã chứng khoán: TNV).

Từ "huyền thoại" thời bao cấp đến nỗ lực trẻ hóa thương hiệu

Tiền thân là Nhà máy xe đạp Thống Nhất được thành lập từ ngày 30/6/1960, thương hiệu này từng được xem là "biểu tượng sự giàu có" và là giấc mơ của nhiều gia đình Việt trong thời kỳ bao cấp. Trải qua hơn 6 thập kỷ phát triển với nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động, đến tháng 2/2017, doanh nghiệp chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Hiện nay, Thống Nhất không chỉ duy trì các dòng xe đạp phổ thông truyền thống (như dòng GN, New 24/26"...) vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ, mà còn tích cực mở rộng danh mục sản phẩm để cạnh tranh với các thương hiệu nhập khẩu. Các dòng sản phẩm chủ lực của công ty hiện bao gồm xe đạp thể thao địa hình (MTB), xe đạp đua (Road), xe đạp thành phố (City) và đặc biệt là mảng xe đạp trẻ em với các thiết kế hiện đại.

Mẫu xe đạp trẻ em của Thống Nhất

Về cơ cấu sở hữu, hiện tại cổ đông Nhà nước là UBND TP Hà Nội vẫn nắm giữ 45% vốn điều lệ, bên cạnh cổ đông lớn chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư VSD nắm giữ 41,68%.

Bức tranh tài chính: Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận chịu áp lực

Báo cáo tài chính quý 3/2025 cho thấy một nghịch lý trong hoạt động kinh doanh của Thống Nhất Hà Nội: doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại đi lùi. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán (tăng 27%) nhanh hơn doanh thu đã bào mòn biên lợi nhuận gộp.

Riêng trong quý 3, áp lực chi phí càng thể hiện rõ khi chi phí bán hàng tăng vọt gần 50% lên 4,6 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt 3,14 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kết 9 tháng, lãi ròng của công ty đạt 3,58 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, dòng tiền của doanh nghiệp cũng có sự biến động mạnh khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm sâu từ 13,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 2,45 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá trị hàng tồn kho lại tăng thêm hơn 15 tỷ đồng, lên mức 89,5 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản.