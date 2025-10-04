Công ty nhà đại gia Đặng Văn Thành bị phạt hành chính 185 triệu đồng

Ngày 02/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Theo đó, TTC bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Công ty gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Kết quả chào bán trái phiếu mã TTCCH2125004 theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và khoản 16 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Tiếp đó, TTC bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với những hành vi vi phạm trên của Đầu tư Thành Thành Công là 185 triệu đồng.

Đầu tư Thành Thành Công ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 6 tháng đầu năm nay.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TTC ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, khi báo lãi sau thuế 523 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước (100,8 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của TTC tăng hơn 300 tỷ đồng so với hồi cùng kỳ, lên 6.483 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 3.000 tỷ đồng, lợi ích cổ đông không kiểm soát là 1.845 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chư phân phối là 1.543 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu là 52 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 38,2 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá là âm 11 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của TTC tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025 là 21.219 tỷ đồng, tăng 12,5% so với hồi cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 2.350 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 7.809 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 1.634 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 11.775 tỷ đồng.

Dư nợ phải trả “phình to” khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của TTC tăng từ 3,06 lần hồi cùng kỳ năm trước, lên 3,27 lần vào thời điểm cuối tháng 6/2025.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/07/2007, lĩnh vực hoạt động chính là buôn bán thực phẩm. Hiện, công ty có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kiêm Tổng Giám đốc là bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 - phu nhân của đại gia Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group.