Công ty nông nghiệp của ông Nguyễn Đức Hưởng giảm mạnh vốn điều lệ

26-10-2025 - 10:53 AM | Doanh nghiệp

Hồi tháng 5/2025, Công ty TNHH Mắcca HQO của ông Nguyễn Đức Hưởng giảm vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mắcca HQO được thành lập tháng 10/2016 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Mắc ca Xanh, đăng ký ngành nghề trồng cây lâu năm (cụ thể là cây mắc ca) tại tỉnh Gia Lai.

Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng do ông Nguyễn Đức Hưởng sở hữu và ông Lê Đức Hải (SN 1982) làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tháng 8/2018, công ty tăng vốn lên mức 90 tỷ đồng. Tháng 6/2019, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Mắcca HQO rồi tăng vốn lên 100 tỷ đồng vào một tháng sau đó.

Đến tháng 1/2021, công ty tăng vốn điều lệ gấp 5 lần lên mức 500 tỷ đồng.

Tháng 12/2022, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH 2 thành viên với tên gọi Công ty TNHH Mắcca HQO. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng nắm 50% và 50% còn lại thuộc về cổ đông Nguyễn Hoàng Duy (con trai ông Hưởng).

Cập nhật tháng 5/2025, ông Nguyễn Đức Hưởng là chủ sở hữu đồng thời giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đáng chú ý, trong thời gian này, công ty có bước giảm mạnh vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hưởng (SN 1962, quê Phú Thọ) trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Touro, New York, Mỹ.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước và một số chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).

Đến năm 2007, ông Nguyễn Đức Hưởng gia nhập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và giữ vị trí Phó Chủ tịch trong suốt 10 năm sau đó.

Tháng 6/2017, ông Hưởng được bầu làm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, nay là Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank, mã: LPB). Đến đầu năm 2018, ông rời khỏi vị trí này vì lý do sức khỏe.

Cuối năm 2021, ông Hưởng trở thành cổ đông lớn rồi được bầu vào HĐQT CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group, mã: CMS, sàn HNX).

Con trai ông Hưởng là Nguyễn Hoàng Duy cũng được bầu vào HĐQT CMH Group từ tháng 4/2022.

Tính đến cuối năm 2024, ông Nguyễn Đức Hưởng nắm giữ 4,28 triệu cổ phiếu CMS, chiếm 16,8% vốn CMH Group. Còn ông Nguyễn Hoàng Duy chỉ nắm 45.200 cổ phiếu CMS.

Đáng chú ý, từ ngày 29/3/2025, cả hai cha con ông Hưởng đều không còn là Thành viên HĐQT CMH Group đồng thời không nắm giữ cổ phiếu CMS nào.

Được biết, cả hai cha con ông Hưởng còn cùng nhau thành lập Công ty cổ phần Địa ốc DQ9 vào tháng 1/2018, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, trụ sở tại TP.HCM.

Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng trong đó ông Nguyễn Đức Hưởng góp 85% đồng thời làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Duy góp 10%, Doãn Hữu Đoàn góp 0,005%, các cổ đông còn lại không được công bố.

Chỉ 5 tháng sau khi thành lập (tháng 6/2018), công ty này tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Tháng 1/2021, công ty tăng vốn điều lệ gấp 10 lần lên mức 1.000 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2022, ông Nguyễn Hoàng Duy thay cha ngồi ghế Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, tháng 5 cùng năm, công ty có bước giảm mạnh vốn điều lệ về 100 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

