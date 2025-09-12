Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty nước giải khát lâu đời Việt đối diện nguy cơ phá sản

12-09-2025 - 06:15 AM | Thị trường chứng khoán

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ 47 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sản lượng bán hàng thấp, trong khi chi phí lãi vay và thuê đất ở mức cao

HĐQT Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc gia hạn thời gian trả nợ đối với các khoản vay từ công ty mẹ Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB).

Hiện tại, Sá xị Chương Dương đang vay của Sabeco hai khoản gồm 138 tỉ đồng (đầu tư dự án Mỹ Phước 3) và 288 tỉ đồng (bổ sung vốn lưu động). Tính cả gốc lẫn lãi, dư nợ đã lên gần 490 tỉ đồng. Hai khoản vay này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 10 và tháng 12-2025.

Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương thừa nhận công ty chưa đủ khả năng trả nợ, bởi việc thanh toán đúng hạn sẽ khiến dòng tiền thiếu hụt trầm trọng. Do đó, HĐQT trình phương án xin kéo dài thời gian trả nợ tối đa thêm một năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sá xị Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần 76 tỉ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch.

Trong tờ trình, Sá xị Chương Dương cho biết có thể đối mặt với nguy cơ phá sản

Sau khi trừ chi phí, công ty lỗ 47 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sản lượng bán hàng thấp, trong khi chi phí lãi vay và thuê đất vẫn ở mức cao.

Đáng chú ý, trong quý II/2025, Sá xị Chương Dương đạt doanh thu gần 27,7 tỉ đồng, giảm hơn 27% so với cùng kỳ 2024. Công ty báo lỗ sau thuế 25,4 tỉ đồng, đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp thua lỗ. Lỗ lũy kế đến hết tháng 6-2025 đã vượt 313 tỉ đồng.

Với tình hình này, ban lãnh đạo cảnh báo nếu phương án gia hạn không được thông qua, công ty có thể đối diện nguy cơ phá sản.

Sabeco hiện vừa là chủ nợ, vừa là cổ đông chi phối với hơn 62% vốn tại SCD, nên quyền quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào công ty mẹ.

Sá xị Chương Dương vốn là nhà máy Usine Belgique do người Pháp xây dựng từ năm 1952, sau này trở thành thành viên của Sabeco.

Trải qua hơn 70 năm, doanh nghiệp chuyên sản xuất nước giải khát có gas, rượu nhẹ và nước tinh khiết, phân phối tại miền Nam và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

