Công ty nước sạch Hà Đông nói gì về hóa đơn tiền nước tăng hơn 10 lần?

Phản ánh đến báo Tiền Phong, một số hộ dân sinh sống tại Chung cư 143 Trần Phú cho biết, đầu tháng 9 vừa qua, họ bất ngờ nhận được hóa đơn tiền nước tăng cao bất thường so với các tháng liền kề. Gia đình anh Nguyễn Thế Ba ở tầng 11 của chung cư bức xúc vì tháng 9 vừa qua, hóa đơn tiền nước của gia đình tăng hơn 10 lần. Cụ thể, hóa đơn tiền nước của gia đình thường trong khoảng từ 150 nghìn đến 160 nghìn đồng. "Những tháng này, do vợ tôi mới sinh con nên tiền nước có tăng một chút so với các tháng trước đó. Hóa đơn tiền nước bình thường chỉ có khoảng 80 nghìn đến cao nhất là 150 nghìn đồng", anh Ba cho biết.

Biên bản làm việc của gia đình anh Ba cùng cty nước sạch Hà Đông.

Tuy nhiên, khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 9, anh Ba ngã ngửa khi số tiền trên hóa đơn là hơn 2, 1 triệu đồng, dùng hết 86m3 nước. Sau khi phản ánh sự việc, ngày 4/9, nhân viên của Cty TNHH MTV nước sạch Hà Đông (đơn vị cung cấp nước sạch cho chung cư 143 Trần Phú - PV) tới làm việc với gia đình anh. Hai bên thống nhất theo dõi số nước trong vòng một ngày.

Qua theo dõi, sau một ngày đồng hồ nước hiển thị số khối nước chỉ tăng 0,8m3, từ 992.7 lên 993.5 m3. "Như vậy, trung bình mỗi ngày gia đình tôi chỉ sinh hoạt hết khoảng 1m3 nước và một tháng là khoảng trên dưới 30m3 nước. Việc tháng vừa qua, nước tăng thêm lên đến gần 50m3 là rất bất thường. Với cách tính giá nước lũy tiến, thì số tiền gia đình phải đóng tăng cao rất nhiều", anh Ba bức xúc và nghi ngờ có dấu hiệu việc thu khống giá nước .

Cũng tại Chung cư này, chị Đỗ Thị Vân Anh ở căn 903 cũng nhận được hóa đơn tiền nước tăng cao bất thường. Gia đình chị gồm 4 thành viên trung bình hóa đơn nước hàng tháng chỉ khoảng 150 nghìn đến 250 nghìn đồng. Tháng 4, hóa đơn tăng 488 nghìn đồng và đến tháng 8 thì hóa đơn tiền nước tăng đột biến lên đến gần 1,2 triệu đồng.

"Chúng tôi vẫn sử dụng nước như các tháng bình thường khác. Khi nhận được hóa đơn, gia đình tôi cũng đã báo kỹ thuật kiểm tra nhưng không phát hiện rò rỉ từ đường ống. Và sau khi phản ánh sự việc, hóa đơn tiền nước tháng 9 của gia đình chỉ còn hơn 188 nghìn đồng", chị Vân Anh cho biết.

Xung quanh phản ánh của cư dân Chung cư 143 Trần Phú, ông Phạm Ngọc Hoan, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Đông cho biết, sẽ cho nhân viên kiểm tra những gia đình có hóa đơn tiền nước tăng bất thường và theo dõi thêm để xác định nguyên nhân từ đâu và sẽ đưa ra hướng giải quyết.

"Với những nhà chung cư cũ, nguyên nhân có thể do hệ thống thoát nước, đường ống phân phối trong tòa nhà không còn mới nên nước bị rò rỉ... Nếu trường hợp bất thường, bên Cty sẽ phải kiểm định đồng hồ và mời người dân chứng kiến. Đơn vị kiểm định sẽ có giấy chứng nhận thiết bị. Trường hợp kiểm định sai, sẽ đền bù tiền cho khách hàng" - ông Hoan cho biết.