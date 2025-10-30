Công ty OCH tái cấu trúc, đẩy mạnh nguồn lực vào mảng BĐS báo lãi 9T2025 gấp 2,4 lần so với kế hoạch đề ra

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025.

Cụ thể, trong quý III/2025, OCH đã đạt được doanh thu thuần hợp nhất đạt 700 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng – tương ứng mức tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt mức dương ấn tượng với 181,7 tỷ đồng, bù đắp hoàn toàn tình hình lỗ lũy kế từ các quý trước.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của OCH giai đoạn 2019-2025.

Theo giải thích của OCH, đây là kết quả trực tiếp từ việc tối ưu hóa chi phí, giảm nợ vay và tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh cốt lõi như mảng thực phẩm và bất động sản nghỉ dưỡng.

Với chiến lược tái cấu trúc từ năm 2022, OCH đã thực hiện cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm liên tục theo từng quý, chỉ còn 32,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện OCH cho biết, một trong những trụ cột của chiến lược tái cấu trúc của OCH là việc tập trung nguồn lực vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng – mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho OCH.

Các dự án tại Nha Trang tiếp tục là điểm sáng, trong đó StarCity Nha Trang Hotel và Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa với doanh thu đạt và vượt kế hoạch trong quý III. Thị trường khách Nga tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua Hàn Quốc để trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất, nhờ đường bay charter và hợp tác lữ hành hiệu quả, giúp các khách sạn đạt kết quả kinh doanh đề ra.

Ngoài ra, việc đưa vào vận hành khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội từ tháng 5/2025 đã mang lại dòng tiền mới, với chỉ số kinh doanh như công suất phòng và giá trung bình của khách sạn đều tăng trưởng tích cực qua từng tháng. Khách sạn đã ghi nhận chỉ số Lợi nhuận gộp vận hành dương chỉ sau 3 tháng đi vào hoạt động, phản ánh sức bật ổn định của thị trường với triển vọng khả quan cho các tháng cuối năm 2025. Dự án này không chỉ đa dạng hóa danh mục mà còn khẳng định vị thế của OCH trong phân khúc khách sạn cao cấp tại Hà Nội.

Bên cạnh bất động sản nghỉ dưỡng, mảng hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) – với các thương hiệu biểu tượng như Kem Tràng Tiền và Bánh Givral – cũng chứng kiến những bước tiến mới nhờ chiến lược tái cấu trúc. Việc thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer (OCC) vào tháng 1/2025 đã giúp OCH tối ưu hóa quản lý, giảm chi phí sản xuất và mở rộng kênh phân phối.

Ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc OCH chia sẻ: "Sau tái cấu trúc, OCH đã trở thành một phiên bản mới, sáng tạo và quyết liệt hơn trong tư duy và hành động. Kế hoạch là mục tiêu, nhưng đằng sau là nỗ lực hàng ngày để vượt chỉ tiêu".

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của OCH đạt hơn 1.022 tỷ đồng, tăng trưởng ở cả bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của OCH trong 9 tháng đầu năm đạt 115,3 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, OCH đặt kế hoạch kinh doanh năm với tổng doanh thu thuần đạt 1.098,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 47,6 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, OCH đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và đạt 2,4 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.