Công ty ông Đặng Thành Tâm 'ế' hơn 147 triệu cổ phiếu KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Cụ thể, trong số 11 nhà đầu tư đăng ký trước đó, chỉ có 6 nhà đầu tư nộp tiền mua 102,9 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán 250 triệu cổ phiếu của Kinh Bắc. Tổng số tiền đã nộp mua cổ phiếu là hơn 2.459 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chỉ có Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) mua đủ 20 triệu cổ phiếu theo đúng dự định, 5 nhà đầu tư còn lại chỉ mua một phần so với đăng ký. Nhóm liên quan Dragon Capital và Prudential Việt Nam không mua, dù đã đăng ký.

Phần còn lại 147,1 triệu cổ phiếu, KBC cho biết sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá chào bán là 23.900 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối tiếp trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo kế hoạch, nếu hoàn tất đợt chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Kinh Bắc sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ hơn 767,6 triệu cổ phiếu lên mức hơn 1,01 tỉ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 10.176 tỉ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu KBC đóng cửa ngày 24-6 ở mức 25.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 7% so với mức giá chào bán. So với đầu tháng 6, cổ phiếu này giảm gần 2% nhưng so với đầu năm 2025 đã giảm hơn 5%.

Trong một động thái khác, Kinh Bắc cũng vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng.

Theo đó HĐQT Kinh Bắc đã thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của công ty tại tổ chức tài chính. Chi tiết tài sản không được doanh nghiệp công bố.

Tràng Cát là chủ đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát nằm tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng có diện tích hơn 584,9ha. Các sản phẩm gồm có 8,655 lô nhà ở liền kề, biệt thự có 3,256 lô, chung cư là 7,178 căn và 5,941 căn nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp này là công ty con của Kinh Bắc. Hiện ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, đồng thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc và đại diện pháp luật của Đô thị Tràng Cát.