Công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa thứ 3 được thành lập: Vốn điều lệ 2 tỷ đồng, mục tiêu huy động được 10.000 tỷ

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9, có trụ sở chính tại Tòa nhà MISA, TP. Đà Nẵng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984.

Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán.﻿

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.

Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Fundgo là doanh nghiệp do ông Nguyễn Chí Công làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Quản lý quỹ Fundgo được thành lập từ tháng 9/2023, trụ sở chính tại Tòa nhà MISA. Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng trong đó, Công ty TNHH MTV Trustgroup góp 30%, CTCP Trustcard góp 60% và ông Nguyễn Chí Công góp 10%. Tháng 1/2025, Quản lý quỹ Fundgo đã tăng vốn điều lệ lên gấp đôi là 10 tỷ đồng.

CTCP Trustpay cũng do ông Nguyễn Chí Công làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Trustpay thành lập tháng 9/2009, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984) từng làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số tiền thân là CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản Số Onus, được thành lập tháng 11/2024. Công ty hiện do ông Vương Lê Vĩnh Quân làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ, ông Vương Lê Vĩnh Quân góp 30% vốn, ông Nguyễn Chí Công góp 10% vốn, ông Vương Lê Vĩnh Nhân góp 10% vốn và ông Trần Quang Chiến góp 50% vốn.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, UpCOM: HVA), còn ông Nguyễn Chí Công là thành viên HĐQT. Ngày 13/9 mới đây, Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2025 của HVA Group đã thông qua chủ trương tổ chức và triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Trong vai trò đơn vị chủ trì, HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Lộ trình triển khai dự kiến gồm ba giai đoạn: chuẩn bị thủ tục pháp lý và hạ tầng công nghệ; vận hành thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox; và khai thác thương mại từ năm 2025–2026, với phạm vi sản phẩm và đối tượng khách hàng mở rộng dần.

HVA Group cho biết dự án DNEX nhằm góp phần phát triển thị trường tài sản số trong nước, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số của doanh nghiệp.

DNEX là doanh nghiệp tài sản mã hóa thứ 3 được thành lập trong năm nay. Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) được thành lập ngày 5/5, trụ sở chính tại Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Cửa Nam, TP. Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Minh (1971). ﻿

Ông Nguyễn Xuân Minh hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) và Chủ tịch HĐQT CTCP Wealthtech Innovations.﻿

Ngày 8/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. ﻿

Ngày 26/8, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. VIXEX có trụ sở tại Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. ﻿

Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hiếu - Tổng giám đốc công ty.