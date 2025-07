Công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam mở tuyến tới Cảng Liên Vân – Trung Quốc

Tàu HAIAN BELL

Với chiến lược phát triển mở rộng các tuyển vận tải quốc tế kết nối các cảng chính của Việt Nam với các cảng lớn ở Châu Á, đẩy mạnh sự hiện diện của đội tàu Hải An tại thị trường Trung Quốc và khu vực, ngày 05/07/2025, Hãng tàu container Hải An đã chính thức khai trương tuyến vận tải mới kết nối Việt Nam tới cảng Lianyungang (Liên Vân Cảng) của Trung Quốc.

Tuyến dịch vụ mới mang tên ECX có hành trình: Hồ Chí Minh – Hải Phòng – Lianyungang – Hải Phòng – Hồ Chí Minh, với tần suất khai thác 2 tuần/chuyến.

Hải An là hãng tàu đầu tiên của Việt Nam triển khai tuyến dịch vụ tới cảng Liên Vân. Tuyến ECX của Hải An là tuyến khai thác trực tiếp giữa Liên Vân Cảng – cảng Hải Phòng – cảng Hồ Chí Minh.

Tuyến ECX được khai thác bằng hai tàu container HAIAN TIME (sức chở 1.032 TEU) và HAIAN BELL (sức chở 1.200 TEU), do hãng tàu Hải An trực tiếp vận hành. Với việc đưa tuyến ECX vào hoạt động, Hải An hiện đang khai thác ba tuyến vận tải container đường biển kết nối trực tiếp tới Trung Quốc, gồm các cảng Nansha, Qinzhou và Lianyungang.

Thành lập từ năm 2009, trải qua 16 năm hoạt động, đến nay Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã sở hữu đội tàu container 17 chiếc với tổng sức chở 28.200 Teu, chiếm khoảng 68% tổng sức chở đội tàu container Việt Nam và khoảng 30% thị phần vận tải container nội địa.

Đến nay, Hải An đã mở được 6 tuyến vận tải nội Á, trực tiếp kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như Hong Kong, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Campuchia.