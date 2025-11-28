Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO - Mã CK: KSV) vừa ban hành Nghị quyết ngày 26/11/2025 thông qua các nội dung liên quan đến việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của doanh nghiệp này.



Theo nội dung Nghị quyết, VIMICO thừa nhận tính đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), Tổng công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.



Cụ thể, doanh nghiệp phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính đại chúng và thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.



Trước tình hình này, HĐQT VIMICO đã thống nhất phương án tiếp tục để Tổng giám đốc báo cáo và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về "điều kiện cơ cấu cổ đông có tính đặc thù hiện nay" của Tổng công ty.



Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Nghị quyết nêu rõ, nếu đến ngày 1/1/2026, Tổng công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc không được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện công ty đại chúng, VIMICO sẽ nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.



Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) đưa 200 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán KSV từ đầu năm 2016. Là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), KSV nắm giữ nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như đồng, vàng, kẽm, thiếc...



Trong suốt gần một thập kỷ giao dịch trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KSV thường xuyên rơi vào tình trạng "trắng thanh khoản" hoặc khối lượng giao dịch rất thấp. Nguyên nhân chính không đến từ hiệu quả kinh doanh mà xuất phát từ cơ cấu cổ đông quá cô đặc.



Cơ cấu cổ đông hiện tại: Theo dữ liệu báo cáo thường niên và quản trị công ty qua các năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn nắm giữ tỷ lệ sở hữu áp đảo, thường xuyên ở mức trên 98% vốn điều lệ.



Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 200 triệu đơn vị, lượng cổ phiếu trôi nổi (free-float) bên ngoài chỉ chiếm chưa đầy 2% (tương đương dưới 4 triệu cổ phiếu).



Số lượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ nắm giữ KSV là rất ít, khiến việc đáp ứng tiêu chí "10% cổ phần do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ" trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu không có sự thoái vốn từ cổ đông nhà nước.



Việc sở hữu quá cô đặc khiến diễn biến giá cổ phiếu KSV nhiều thời điểm không phản ánh đúng cung cầu tự nhiên của thị trường. Tuy nhiên, KSV vẫn là một cổ phiếu nhận được sự quan tâm của giới đầu tư giá trị nhờ nền tảng tài sản lớn và mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hàng năm.