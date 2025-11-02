Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bán ra hàng trăm cân vàng, bạc trong 9 tháng, một doanh nghiệp Việt lãi tăng vọt lên 1.400 tỷ nhờ giá và sản lượng đều tăng vọt

02-11-2025 - 09:06 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vimico đạt 10.851 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 73% so với cùng kỳ, đạt 1.367 tỷ đồng.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO, mã chứng khoán: KSV), doanh nghiệp khai khoáng hàng đầu Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, trong Quý 3, Vimico ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt gần 594 tỷ đồng (593.985.722.515 VND) , tăng vọt 148% so với cùng kỳ năm 2024 (239 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KSV đạt 10.851 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận được cải thiện mạnh mẽ, LNST 9 tháng đã tăng 74%, đạt 1.368 tỷ đồng, vượt xa kết quả của 9 tháng đầu năm 2024 là 788 tỷ đồng.

Động lực từ "cơn sốt" giá đồng và vàng

Theo văn bản giải trình của Vimico, lợi nhuận "bùng nổ" đến từ hai yếu tố cốt lõi: tăng sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân của các sản phẩm chiến lược đều tăng vọt so với cùng kỳ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với bối cảnh giá kim loại màu và kim loại quý trên thế giới leo thang.

Sự tăng trưởng của giá bán đã giúp biên lợi nhuận gộp của KSV được cải thiện đáng kể. Trong quý 3/2025, lợi nhuận gộp của công ty đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 112% so với mức 602 tỷ đồng của quý 3/2024.

Các sản phẩm chủ lực đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng bao gồm:

Vàng: Giá bán bình quân tăng vọt 42,64%, đạt 2.478,9 triệu đồng/kg (tăng 741 triệu đồng/kg). Sản lượng tiêu thụ cũng tăng thêm 136 kg.

Bạc: Giá bán bình quân tăng mạnh 30,46%, đạt 22,7 triệu đồng/kg (tăng 5,3 triệu đồng/kg). Sản lượng tiêu thụ tăng 266 kg.

Đồng tấm: Giá bán bình quân tăng 10,07%, đạt 251,3 triệu đồng/tấn (tăng 23 triệu đồng/tấn). Sản lượng tiêu thụ tăng 1.111 tấn.

Kẽm thỏi: Giá bán bình quân tăng 7,37%, đạt 72,8 triệu đồng/tấn (tăng 5 triệu đồng/tấn). Sản lượng tiêu thụ tăng 596 tấn.

Mặc dù bức tranh tổng thể rất tích cực, một số công ty con của Vimico vẫn ghi nhận thua lỗ, bao gồm CTCP Gang thép Cao Bằng (lỗ lũy kế 9 tháng hơn 200 tỷ đồng) và CTCP Đất hiếm Lai Châu (lỗ 7,78 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của công ty đạt 10.286 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, Vimico cho thấy nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính rõ rệt. Tổng nợ phải trả giảm từ 5.601 tỷ xuống còn 5.319 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm mạnh 47%, từ 2.186 tỷ đồng (đầu năm) xuống chỉ còn 1.149 tỷ đồng.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc... Hiện Tổng Công ty Khoáng sản TKV cũng đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Theo kế hoạch, năm 2025 công ty dự kiến sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806kg vàng, 2.751 kg bạc...

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 31/10, cổ phiếu KSV có giá là 160.000 đồng/cp, giảm 12% so với phiên ngày 21/10.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

