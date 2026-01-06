Coteccons chào bán 1.400 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

CTCP Xây dựng Coteccons (mã: CTD, sàn HoSE) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 556/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025.



Theo đó, Coteccons chào bán 14 triệu trái phiếu mã CTD12501. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Phương thức phân phối là thông qua đại lý phát hành CTCP Chứng khoán SSI. Nhà đầu tư cá nhân được mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương đương 500 triệu đồng tính theo mệnh giá; nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Thời gian nhận đăng ký mua từ 6-30/1/2026. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

Nguồn: CTD

Trong diễn biến khác, ngày 25/12/2025, Coteccons đã hoàn tất phân phối hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho 8.490 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Dự kiến cổ phiếu được chuyển giao trong quý I/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Hoàn tất đợt phát hành, Coteccons tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 1.078 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2025, Coteccons công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam.

Coteccons mua lại doanh nghiệp nêu trên nhằm mục đích mở rộng hoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhận diện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Bauer Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thi công nền móng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2021, vốn điều lệ của GEO Foundations Việt Nam đang ở mức gần 404,3 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 26/6/2025, Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của GEO Foundations Việt Nam là ông Mikko Samuel Gastager (SN 1977, Quốc tịch Austria).



