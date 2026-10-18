Coteccons tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Năm 2026, tổng cộng có 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Coteccons là một trong những nhà thầu tiêu biểu của ngành xây dựng được công nhận danh hiệu danh giá này.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của đất nước. Và Coteccons tự hào khi được công nhân là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng, chúng tôi không thể dừng lại ở đây, và nghĩ đây là đích đến. Và câu hỏi lớn nhất của chúng tôi không phải là “Chúng ta có thể tăng trưởng bao nhiêu?”, mà là “Chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng trong bao lâu?”.

Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của một tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của Coteccons trong việc đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng và từng bước đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

"Tại Việt Nam, Coteccons muốn trở thành thủ lĩnh ngành, không chỉ là nhà thầu lớn nhất mà là doanh nghiệp đặt ra chuẩn mực mới. Trên thế giới, chúng tôi muốn dẫn đầu ở những lĩnh vực chuyên biệt mà mình lựa chọn” - ông Bolat Duisenov nhấn mạnh.

Coteccons hiện tham gia triển khai nhiều công trình hạ tầng, giao thông và văn hóa trọng điểm như Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà hát Ngọc Trai, sân vận động PVF cùng các dự án đường sắt tốc độ cao. Việc hiện diện tại những dự án này cho thấy năng lực của tổng thầu Việt trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thi công. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Coteccons đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển hạ tầng, kiến tạo những công trình mang dấu ấn mới của Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, năng lực của một tổng thầu cần được đánh giá toàn diện, từ chất lượng thực thi, hiệu quả vận hành đến khả năng tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và xã hội. Đây cũng là nền tảng của chiến lược "Tăng trưởng Chất lượng" (Quality Growth) mà doanh nghiệp đang dịch chuyển.

Với định hướng đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư cho công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong năm tài chính 2025, Coteccons dành 913 tỷ đồng cho hoạt động đổi mới sáng tạo, tăng 2,7 lần so với năm trước.

Các giải pháp như mô hình thông tin công trình (BIM), nền tảng E-Construction, hệ thống AI Camera cùng 20 quy trình được số hóa đang được triển khai xuyên suốt từ thiết kế, mua sắm đến thi công, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu chuẩn an toàn trên công trường.

Bên cạnh trụ cột công nghệ, Coteccons xem con người là yếu tố then chốt để xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn. Doanh nghiệp triển khai chương trình phát triển kỹ sư xây dựng tài năng trẻ theo mô hình hợp tác Ba Nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, kết hợp đào tạo với nghiên cứu và ứng dụng từ thực tiễn công trường.

Thông qua những hoạt động này, Coteccons hướng đến xây dựng lực lượng kỹ sư có chuyên môn vững vàng, khả năng làm chủ công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn thi công quốc tế. Đây cũng là cách mà doanh nghiệp góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước nâng chuẩn năng lực của ngành xây dựng Việt Nam.

Từ tâm thế “học hỏi” trước đây, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đã bắt đầu tham gia cạnh tranh và khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế. Trong hành trình Go Global, Coteccons đang triển khai và theo đuổi 9 dự án quốc tế tại 5 thị trường, với tổng giá trị hợp đồng gần 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, Coteccons hiện đang triển khai 2 dự án tại Kazakhstan, mở rộng hiện diện sang Georgia với 2 dự án trong đó có trung tâm dữ liệu công nghệ cao, từng bước đặt những viên gạch đầu tiên tại Israel, đồng thời liên tiếp trúng thầu các dự án tại Đài Loan cùng nhiều lĩnh vực đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao như data center, hạ tầng logistics và các công trình công nghệ cao. Những dự án này được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư và người lao động Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe bậc nhất.

Coteccons vừa khép lại năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026) với doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và vượt 14,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73% và vượt 12,6% kế hoạch.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu năm tài chính 2027 với doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 22% và 34% so với năm tài chính 2026. Doanh nghiệp cũng dự kiến phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%, thể hiện định hướng cân bằng giữa tái đầu tư cho tăng trưởng và chia sẻ thành quả với cổ đông.