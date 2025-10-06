Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tung chính sách “Mua nhà tặng xe VF3” gây sốt thị trường

Chính sách có 1-0-2 này chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên, hứa hẹn tạo nên "cú hích" lớn cho phân khúc bất động sản ven biển cuối năm 2025.

Ưu đãi có 1-0-2: Mua căn hộ – Nhận liền xe điện VF3

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt, các chính sách bán hàng độc đáo, trực diện và mang lại giá trị thực cho khách hàng ngày càng được ưa chuộng. Lần này, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã chọn cách tạo khác biệt bằng ưu đãi "mua nhà tặng xe" – điều vốn hiếm hoi trên thị trường khi đa phần chỉ dừng ở việc bốc thăm hay quay số trúng thưởng.

Theo đó, chỉ cần xuống tiền mua căn hộ view biển trực diện vịnh Bái Tử Long tại tòa C và D, khách hàng sẽ chắc chắn nhận ngay 1 xe điện VF3 trị giá 300 triệu đồng – dòng ô tô điện đô thị đang gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và thân thiện môi trường. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn được hưởng thêm chiết khấu lên đến 13%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và đặc biệt là cam kết cho thuê 10 năm - một gói ưu đãi "3 trong 1" vừa gia tăng giá trị đầu tư, vừa mang lại lợi ích thực tế trong sử dụng.

Chính sách bắt đầu được áp dụng từ 30/09/2025 và giới hạn cho 30 khách hàng đầu tiên, tạo ra sự khan hiếm và tính cạnh tranh cao. Giới chuyên gia nhận định, với quy mô ưu đãi như vậy, đây là một trong những chương trình mạnh tay và trực tiếp nhất từ trước đến nay tại thị trường Vân Đồn.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế bên vịnh Bái Tử Long

Không chỉ nổi bật với chính sách bán hàng, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn còn được đánh giá cao nhờ vị trí và tiềm năng phát triển. Dự án nằm tại trung tâm Vân Đồn, nơi đang định hình trở thành đặc khu kinh tế tương lai, với hạ tầng đồng bộ gồm sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, cảng Ao Tiên và hệ thống dịch vụ du lịch hiện đại.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được phát triển theo mô hình "all-in-one" với căn hộ nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, giải trí và dịch vụ du lịch quốc tế. Điểm nhấn nổi bật là thiết kế căn hộ 2 mặt biển, view 360° toàn cảnh vịnh Bái Tử Long – một trong những vịnh biển hoang sơ và đẹp nhất miền Bắc. Dự án quy tụ tới 102 tiện ích hiện đại, trong đó có bể bơi Panorama liên hoàn 4 tòa, 5 tầng TTTM sầm uất với các thương hiệu nổi tiếng, cùng Trung tâm hội nghị và sự kiện quy mô 1.500 chỗ, mang đến trải nghiệm sống – nghỉ dưỡng – giao thương trọn vẹn cho cư dân và du khách.

Đặc biệt, dự án được vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan, mang đến tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu quả khai thác dài hạn. Cùng với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ nhanh chóng và cam kết bàn giao trong quý IV/2025, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang tạo dựng niềm tin vững chắc cho cả khách hàng mua ở và giới đầu tư.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour quy tụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại quốc tế, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts Thái Lan.

Cơ hội vàng cho 30 khách hàng tiên phong

Giới chuyên gia đánh giá, chính sách "Mua 1 tặng 1" không chỉ mang tính kích cầu mà còn là thông điệp rõ ràng về giá trị thực mà chủ đầu tư muốn mang lại cho khách hàng. Thay vì phải chờ bốc thăm hay quay số, người mua chỉ cần hoàn tất giao dịch là chắc chắn sở hữu một chiếc ô tô điện thời thượng – món quà có giá trị sử dụng ngay và mang tính biểu tượng về phong cách sống hiện đại, xanh và bền vững.

Giữa bối cảnh xu hướng dịch chuyển đầu tư từ các thành phố lớn sang các khu vực ven biển giàu tiềm năng ngày càng mạnh mẽ, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được xem là điểm đến lý tưởng. Việc chỉ cần thanh toán trước 15% (tương đương 350 triệu đồng) để ký hợp đồng, kết hợp với chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, càng làm cho cơ hội sở hữu trở nên gần gũi hơn với nhiều nhóm khách hàng.

"Đây là chính sách hiếm có, mang tính biểu tượng của thị trường cuối năm. Khi hạ tầng Vân Đồn ngày càng hoàn thiện, giá trị căn hộ sẽ có dư địa tăng trưởng mạnh. Khách hàng không chỉ nhận ngay xe VF3 mà còn sở hữu tài sản có khả năng x2, x3 giá trị trong tương lai gần," một chuyên gia bất động sản nhận định.

Với sự kết hợp giữa chính sách ưu đãi chưa từng có và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững từ vị trí chiến lược, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang tạo ra một làn sóng mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Chỉ 30 khách hàng đầu tiên từ ngày 30/09 sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của căn hộ view vịnh Bái Tử Long và lái ngay chiếc xe điện VF3 về nhà – một phần thưởng vừa thiết thực vừa khẳng định phong cách sống đẳng cấp.

