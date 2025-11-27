CT Group khẩn trương phát triển UAV kén nổi siêu nặng cứu được nhiều người, nhà robot chống lụt

Từ ngày 20 - 27 tháng 11, đoàn cứu trợ của CT UAV (thuộc CT Group) đã thực hiện sứ mệnh tiếp tế khẩn cấp, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy và chính quyền địa phương tại Đắk Lắk, Gia Lai, và Khánh Hòa, trực tiếp trao tận tay bà con gạo, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đặc biệt, trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, với nhiều khu vực ngập sâu như phường Tuy Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Xuân Đông, đoàn đã có sự can thiệp công nghệ kịp thờ, triển khai các Máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển đồ cứu trợ khẩn cấp đến các hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn trong tâm lũ.

UAV phát huy thế mạnh cầu nối cứu trợ

Sự dâng lên quá nhanh của mực nước trong đêm đã khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng cô lập, mất điện, mất nước, và mất sóng điện thoại. Trong bối cảnh gần như không còn bất kỳ tín hiệu liên lạc nào, việc sử dụng UAV đã trở thành phương án tiếp cận duy nhất và hiệu quả.

Đoàn cứu trợ CT UAV đã di chuyển vào khu vực Nam Trung Bộ bằng xe địa hình chuyên dụng, mang theo các UAV vượt qua các vùng nước ngập sâu trên Quốc lộ 1A. Ba chiếc UAV đã hoạt động liên tục, xuyên ngày đêm, vận chuyển phao, dây, nước uống, mì gói và sữa đến cho người dân. Nhờ khả năng giữ được ổn định trong điều kiện gió mạnh và mưa lớn, các UAV đã bay thấp, tiếp cận từng mái nhà.

Để hỗ trợ tối đa cho bà con đang gặp nạn, chiếc loa công suất lớn gắn trên thân UAV đã phát đi liên tục các hướng dẫn cần thiết. Trong hoàn cảnh tín hiệu liên lạc bị cắt đứt, giọng nói từ chiếc loa này đóng vai trò như cung cấp thông tin và trấn an tinh thần cho người dân. Cụ thể, các UAV đã thành công trong việc xác định vị trí và vận chuyển nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân Đông (Phú Yên cũ) và thôn Quy Hậu, Tuy Hoà (Phú Yên cũ).

Ba đoàn cứu trợ của CT Group mang theo các UAV chuyên dụng đã khẩn trương di chuyển từ TP.HCM, tiến thẳng vào những điểm ngập nặng nguyên dải Nam Trung Bộ, từ Tây Nha Trang, Phú Yên đến Bình Định (cũ).

Để tiếp cận được những khu vực bị cô lập hoàn toàn, đoàn đã điều động phi đội UAV để hỗ trợ tìm kiếm, truyền hình ảnh về giúp lực lượng cứu hộ xác định chính xác những vị trí người dân đang cần giúp đỡ, khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm từ trên cao.

Nhu yếu phẩm, nước uống, sữa, lương thực, thuốc men, áo phao... chuyển đến tay bà con.

Phát triển UAV thế hệ mới, nhà xếp chống thảm họa

Dẫn đầu đoàn hỗ trợ kỹ thuật, anh Phan Văn Hán – Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật của CT UAV, bày tỏ sự trăn trở về những gì chưa thể làm được. Anh Hán chia sẻ: "Chúng tôi chỉ tiếc là chưa thể làm được nhiều hơn cho bà con."

Anh nhấn mạnh về nhu cầu cấp thiết phải phát triển kịp thời loại UAV có khả năng phát WiFi và sạc nhanh di động . Công nghệ này sẽ giúp bà con tại vùng bị mất sóng có thể liên lạc được với gia đình và kêu gọi cứu trợ vào những lúc nguy cấp. Vì vậy, đội ngũ kỹ thuật của CT Group đang làm việc ngày đêm để đẩy nhanh việc phát triển UAV thế hệ mới chuyên dụng cho công tác ứng phó thảm họa.

Các dự án trọng tâm bao gồm loại UAV kén nổi siêu nặng có khả năng cứu được nhiều người và một nền tảng Quốc gia kết hợp giữa vệ tinh – UAV – truyền thông đa phương tiện . Nền tảng này được kỳ vọng sẽ giúp cảnh báo sớm mọi nguy cơ về lở đất, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, tắc nghẽn, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Song hành với nỗ lực cứu trợ hiện tại, đại diện doanh nghiệp cho biết, CT Modulex , một đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ của CT Group, đang phát triển nhà xếp chống thảm họa . Đây là dạng nhà robot có khả năng tự xếp gọn và duỗi ra nhanh chóng, tự cấp được điện và nước. Loại nhà này được thiết kế để có thể nổi trên mặt nước, dùng làm nơi ở tạm, bệnh viện dã chiến, hoặc trở thành điểm lánh nạn an toàn giữa rốn lũ.



