CTCK chỉ tên 6 doanh nghiệp đầu ngành có định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3/2025

VN-Index trải qua tháng 8 rực rỡ với mức tăng mạnh theo điểm lớn nhất kể từ năm 2007 với các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng 27% so với tháng trước, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Agriseco đánh giá rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tích cực trong tháng 9 nhờ các yếu tố hỗ trợ. Điển hình là kỳ vọng Việt Nam được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá của FTSE Russell vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Thêm nữa, nhiều khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong kỳ họp giữa tháng. Agriseco cũng dự báo rằng kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng khả quan ở nhiều nhóm ngành.

Dù vậy, vẫn có những rủi ro cần theo dõi như: áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại trong bối cảnh tỷ giá đang neo cao, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng với biến động ngắn hạn từ việc cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng tài chính vững chắc, định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3/2025.

Danh mục khuyến nghị tháng 9/2025 của Agriseco

Trong nhóm ngân hàng, Agriseco Research lựa chọn Vietinbank (mã: CTG) là đơn vị tiềm năng với triển vọng lợi nhuận 6 tháng cuối năm tăng trưởng. Một số động lực chính tới từ tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%, nguồn thu lớn từ cho vay cá nhân; nhóm phân tích cũng kỳ vọng tỷ lệ NIM phục hồi về mức 2,9-3,2% nhờ chi phí vốn thấp và nhu cầu tín dụng bán lẻ tăng cao trong quý cuối năm. Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của CTG tiếp tục xu hướng giảm cũng hỗ trợ tích cực đến lợi nhuận cuối năm.

Với ngành Cảng biển, Gemadept (mã: GMD) được đánh giá nhiều triển vọng. Tiến độ của cảng Nam Đình Vũ đang ở giai đoạn 3, dự kiến vận hành vào tháng 10/2025, có công suất 800.000 TEUs sẽ giúp mở rộng 60% công suất cảng Nam Đình Vũ và 23% công suất của GMD.

Ở phía Nam, giai đoạn 2A Gemalink có vốn đầu tư khoảng gần 200 triệu USD, dự kiến bổ sung công suất 600.000 TEU/năm từ năm 2027, tăng thêm khoảng 50% công suất cho cảng Gemalink.

Ngoài ra, trong quý 3/2025, giá dịch vụ xếp dỡ đối với cảng nước sâu kỳ vọng tăng 10% sẽ là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của GMD khi đây là doanh nghiệp sở hữu công suất cảng nước sâu lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, giá xếp dỡ có thể tiếp tục tăng thêm 10% theo lộ trình.

Agriseco cho rằng động lực tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thép của Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) tiếp tục được củng cố nhờ thị trường BĐS ghi nhận tín hiệu khởi sắc, số dự án được cấp phép mới trong Q2/2025 tăng 28,9% so với quý trước. Giải ngân đầu tư công tính đến hết tháng 7 tăng 25,8% svck và tiếp tục được đẩy mạnh.

Từ tháng 7/2025, việc áp dụng thuế CBPG đối với HRC Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho HPG mở rộng thị phần HRC trong nước. Trong bối cảnh đó, lò cao số 6 thuộc phân kỳ 2 của Dung Quất 2 dự kiến vận hành từ tháng 9 sẽ bổ sung đáng kể công suất, nâng tổng công suất HRC lên 9 triệu tấn/năm. Nhờ sự kết hợp giữa chính sách bảo hộ và gia tăng sản lượng, HPG được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nội địa và củng cố lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, nhóm bất động sản xuất hiện 2 đại diện trong danh sách tiềm năng là CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) . Nhóm phân tích Agriseco kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tang thêm từ các dự án mới sẽ thúc đẩy KQKD của NLG trong các năm tới trong bối cảnh thị trường BĐS ven TP. HCM như Long An, Đồng Nai hồi phục nhờ sự phát triển hạ tầng và sát nhập tỉnh thành.

LNST của NLG năm 2025 dự báo tăng trên 30% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính từ bán 15,1% vốn tại dự án Izumi City cho Tokyu Corporation. Khoản tiền từ chuyển nhượng dự kiến được ghi nhận trong nửa cuối năm 2025.

Với TCH, động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh đến từ các dự án mở bán mới. 2 dự án lớn Green City và New City 2 dự kiến bàn giao cuối năm 2025, kỳ vọng đây sẽ là nguồn thu chính của TCH trong giai đoạn 2 – 3 năm tới. Trong niên độ 2025-2026, TCH được kỳ vọng tăng trưởng khả quan nhờ bàn giao hai dự án mới Hoàng Huy Green River và New City II bên cạnh các dự án hiện hữu Hoàng Huy Commerce H1, New City.

Ở nhóm xây dựng, Vinaconex (mã: VCG) được dự báo ghi nhận lợi nhuận đột biến trong năm 2025 nhờ thoái vốn tại Vinaconex ITC. Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, vhờ việc đẩy mạnh mở bán và bàn giao hàng loạt dự án có biên lợi nhuận cao như Vera Diamond City, Vinaconex Diamond Tower, mảng bất động sản được kì vọng tiếp tục là động lực chính đóng góp tăng trưởng kết quả kinh doanh cho Vinaconex trong cả năm 2025. Mảng xây lắp hạ tầng cũng được đánh giá khả quan với nhiều dự án vượt tiến độ.