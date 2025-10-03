CTCK chỉ tên một nhóm cổ phiếu triển vọng "đón sóng" cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Guotai Junan trích dẫn nhận định của Howard Mark, nhà sáng lập Oaktree Capital Management về bối cảnh thị trường hiện tại: “trạng thái thị trường hiện tại không hẳn là bong bóng, nhưng mức giá không còn rẻ nữa”.

Với nhận định TTCKVN hiện tại, Guotai Junan cũng đồng thuận rằng nhiều cổ phiếu không còn rẻ nữa, song song với đó vẫn còn những cơ hội tăng trưởng. Đồng thời, cũng không loại trừ khuyến nghị cần thiết lập một danh mục cân bằng và giảm tính đầu cơ.﻿

Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều biến động trong tháng 9, nhưng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố nền tảng. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cùng bức tranh vĩ mô tích cực tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Số liệu gần đây cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất duy trì khả quan với PMI trên 50, trong khi đầu tư công đang được thúc đẩy mạnh mẽ với mục tiêu giải ngân hết kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Về chính sách, Chính phủ tiếp tục phát đi nhiều tín hiệu hỗ trợ, như ban hành quy định mới đối với hoạt động kinh doanh vàng, tháo gỡ vướng mắc trong phát triển bất động sản, tăng cường giám sát thị trường tài chính, đồng thời đẩy mạnh các lĩnh vực mới như thị trường tài sản số hay xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Liên quan đến thông tin nâng hạng, theo quan điểm của Guotai Junan, nâng hạng thị trường không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn phản ánh những tiến bộ quan trọng của TTCK Việt Nam. Do đó, ngay cả trong kịch bản kém tích cực (thời điểm nâng hạng chậm hơn kỳ vọng), hiệu ứng từ các cải cách vẫn sẽ mang lại tác động tích cực.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao, quý III-IV được xem là thời điểm thích hợp để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu triển vọng cho năm 2026 ở vùng giá hấp dẫn.

Về chiến lược đầu tư trong quý cuối năm, nhóm cổ phiếu ngân hàng được xem là trọng tâm . Ngoài ra, một số mã có triển vọng tăng trưởng cao trong năm 2026 như HPG, CTD, DBC cũng đáng chú ý. Nhà đầu tư cần thận trọng khi giải ngân trong bối cảnh chỉ số dao động với biên độ lớn, việc quản lý điểm mua và mức cắt lỗ cần được kiểm soát chặt chẽ.

Tiêu biểu có nhóm ngân hàng, nhóm công nghệ – nguyên liệu công nghệ (DGC), nhóm ngành phòng thủ (DHC – nguyên liệu giấy với nhu cầu cao). Riêng bất động sản đang bước vào chu kỳ phục hồi nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, song cần lưu ý sự phân hóa rõ nét, chỉ những doanh nghiệp sở hữu lợi thế vượt trội mới thực sự hưởng lợi.