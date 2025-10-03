CTCK điểm tên 7 cổ phiếu nền tảng cơ bản tốt, dự kiến KQKD quý 3/2025 tích cực phù hợp để "xuống tiền" trong tháng 10

Bước sáng tháng 10/2025, Chứng khoán Agriseco dự báo VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ rộng trước khi hình thành xu hướng mới.

Các yếu tố tích cực tác động đến thị trường có thể kể đến như: (1) KQKD quý 3/2025 dần được công bố, kỳ vọng tiếp đà tăng trưởng ở nhiều nhóm ngành; (2) Triển vọng tăng tốc kinh tế giai đoạn cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8,3 – 8,5% nhờ chính sách đẩy mạnh đầu tư công và nới lỏng tiền tệ; (3) Kỳ vọng FTSE công bố Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, giúp thu hút dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số rủi ro như áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn còn lớn, tỷ giá đang neo ở mức cao cũng như tồn tại kịch bản tiến độ nâng hạng thị trường chưa đáp ứng kỳ vọng.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research lựa chọn danh mục khuyến nghị tháng 10 với 7 cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dự kiến ghi nhận KQKD quý 3/2025 tích cực và hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ.

Với CTCP Gemadept (mã: GMD) , Agriseco kỳ vọng rằng các dự án triển khai đúng tiến độ sẽ sớm đóng góp vào KQKD như cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 và Gemalink giai đoạn 2A. Trong quý 3/2025, giá dịch vụ xếp dỡ đối với cảng nước sâu kỳ vọng tăng 10% sẽ là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của GMD khi đây là doanh nghiệp sở hữu công suất cảng nước sâu lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, giá xếp dỡ có thể tiếp tục tăng thêm 10% theo lộ trình.

Một cái tên quen thuộc nằm trong danh mục khuyến nghị là Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) . Agriseco dự phóng KQKD quý 3 của HPG sẽ tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ. Sản lượng thép tiêu thụ tăng nhờ: (1) Thị trường BĐS nội địa sôi động và các dự án xây dựng hạ tầng được đẩy mạnh giải ngân trong kỳ giúp bù đắp sự sụt giảm từ thị trường xuất khẩu; (2) Lò cao số 6 vận hành từ tháng 9 giúp bổ sung sản lượng HRC cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp được dự báo cải thiện nhờ giá bán thép chỉ giảm 1% so với cùng kỳ trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào (than cốc, quặng sắt) giảm 12%.

Tại nhóm Bán lẻ, Agriseco đánh giá chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Thế giới di động (mã: MWG) . Đến tháng 9, BHX đã mở mới 463 cửa hàng. Các cửa hàng mở mới trong giai đoạn này chủ yếu ở khu vực miền trung nên dư địa mở rộng cửa hàng vẫn còn lớn.

Chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh cho thấy hiệu quả hoạt động trên mỗi cửa hàng tiếp tục cải thiện sau giai đoạn tái cấu trúc khi doanh thu tháng 8 tăng ổn định 14% so với cùng kỳ dù không mở mới. Ngoài ra, Agriseco dự báo lợi nhuận quý 3 tăng trưởng mạnh trên 80% so với cùng kỳ nhờ cải thiện doanh số bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại nhóm Bất động sản, Agriseco cho rằng doanh số bán hàng của CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) dự báo cải thiện thúc đẩy tăng trưởng KQKD trong các năm tới trong bối cảnh thị trường BĐS ven TP. HCM như Long An, Đồng Nai hồi phục nhờ sự phát triển hạ tầng và sát nhập tỉnh thành. Với năm 2025, LNST của NLG dự báo tăng trên 30% svck nhờ ghi nhận doanh thu tài chính từ bán 15,1% vốn tại dự án Izumi City cho Tokyu Corporation. Khoản tiền từ chuyển nhượng dự kiến được ghi nhận trong nửa cuối năm 2025.

Tượng tự, động lực tăng trưởng KQKD của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) đến từ các dự án mở bán mới. TCH đang tập trung ba dự án lớn giai đoạn 2025 – 2027 là Hoàng Huy Gren River, New City II và Hoàng Huy Commerce tòa H2 – Rose Residence. Các dự án đều đang được triển khai và dự kiến bàn giao giai đoạn cuối năm 2025 – 2026. Đáng chú ý hai dự án lớn Green City và New City 2 dự kiến bàn giao cuối năm 2025, kỳ vọng đây sẽ là nguồn thu chính của TCH trong giai đoạn 2 – 3 năm tới.

Ngoài ra, công ty con CRV đã hoàn tất hồ sơ niêm yết trên HOSE vào tháng 6/2025 và đặt KHKD 2025 tăng trưởng với doanh thu 4.000 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ), LNST 1.600 tỷ đồng (+250% so với cùng kỳ). Nếu IPO thành công và CRV hoàn thành kế hoạch, TCH không chỉ được hưởng lợi từ dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản, mà còn cải thiện tính minh bạch và uy tín trong hoạt động BĐS.

Mặt khác, làn sóng giải ngân đầu tư công các tháng cuối năm kỳ vọng thúc đẩy doanh thu mảng nhựa đường, điều này ảnh hưởng tích cực tới Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (mã: PLC) .

Tính đến hết tháng 8/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao, và dự kiến sẽ tăng tốc mạnh nhằm hoàn thành mục tiêu trung hạn 2021-2025. Với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước có 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường cao tốc, nhu cầu về nhựa đường phục vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng sẽ tăng cao, kỳ vọng giúp thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho mảng nhựa đường của PLC trong cả năm 2025.

Theo Agriseco, giá Bitumen - một thành phẩm của quá trình lọc dầu, vốn là nguyên liệu đầu vào để sản xuất nhựa đường, đang trong xu hướng giảm kể từ đầu năm 2025. Trong khi đó, biến động giá Bitumen bám sát diễn biến giá dầu thô thế giới. Năm 2025, các tổ chức lớn như OPEC, EIA đều nhận định giá dầu thô Brent có thể giảm trung bình khoảng 8-10% so với năm 2024. Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, chi phí nguyên liệu đầu vào sản xuất nhựa đường cũng giảm theo. Điều này hỗ trợ các công ty kinh doanh nhựa đường như PLC có thể tiết giảm chi phí sản xuất và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Nhóm phân tích Agriseco đánh giá cao việc đẩy mạnh và bàn giao hàng loạt dự án BĐS có biên lợi nhuận cao, mảng bất động sản được kỳ vọng sẽ là động lực đóng góp tăng trưởng KQKD cho Vinaconex (mã: VCG) trong cả năm 2025. Các dự án bất động sản cao cấp của Vinaconex như Vera Diamond City, Vinaconex Diamond Tower đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt trong quý 3/2025.

Quý 3/2025, VCG đã thông báo hoàn thành việc bán 107,1 triệu cổ phần tại VINACONEX ITC (mã: VCR). Với mức giá chuyển nhượng tối thiểu là 48.000 đồng/cp, ước tính VCG có thể thu về khoảng hơn 5.300 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này, giúp lợi nhuận tăng trưởng đột biến và thu hút dòng tiền đầu tư cổ phiếu. Ngoài ra, lĩnh vực xây lắp hạ tầng kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng doanh thu của Vinaconex. Với khối lượng backlog lớn khoảng 27.000 tỷ đồng, doanh thu của VCG trong năm 2025 dự kiến tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.