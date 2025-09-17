CTCK điểm tên loạt doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2025

VN-Index dao động trong kênh giá từ 1.580 đến 1.720 điểm

Trong báo cáo chiến lược tháng 9 mới công bố, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nhận định rằng thị trường chứng khoán sẽ nhận được động lực từ diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn và hiệu ứng tâm lý từ kịch bản FED hạ lãi suất trong kỳ họp chính sách tháng 9/2025.

Đồng thời, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, theo khung phân loại của FTSE Russell cũng như hiệu ứng khả quan từ hoạt động triển khai IPO các CTCK như TCBS, VPBanks sẽ là các yếu tố hỗ trợ.

Mặc dù vậy, vận động của thị trường chịu ảnh hưởng thận trọng bởi cung chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng mạnh của TTCK, bên cạnh áp lực bán ròng trong ngắn hạn của NĐTNN.

Với riêng tháng 9/2025, ASEANSC Research nhận định trạng thái rung lắc, biến động vẫn sẽ duy trì đối với VN-Index. Chỉ số nhiều khả năng sẽ vận động trong kênh giá từ 1.580 điểm đến 1.720 điểm. Hỗ trợ gần của chỉ số hiện là khu vực 1.650 +/- trong khi kháng cự gần là ngưỡng điểm 1.700 +/-.

Về chiến lược giao dịch, đối với trường phái ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao chỉ nên cân nhắc giải ngân tại các nhịp biến động của thị trường, hạn chế mua đuổi theo các nhịp kéo rướn trong phiên.

Ưu tiên quan sát là các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và nhận được động lực hỗ trợ từ chính sách vĩ mô, ví dụ Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công,...

Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên nắm giữ đối với các cổ phiếu có dòng tiền mạnh, giá vốn an toàn và duy trì trend tăng ngắn hạn.

Đối với trường phái mua và nắm giữ, ASEANSC nhận định việc mua mới chỉ nên thực hiện tại các pha giảm sau khi sóng Tăng (5) kết thúc, đó là giai đoạn mà các cổ phiếu tiềm năng có mức chiết khấu đáng kể. Ưu tiên quan sát dành cho nhà đầu tư theo trường phái mua và nắm giữ là các cổ phiếu đầu ngành, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được duy trì trong giai đoạn 2025 – 2026.

Danh sách cổ phiếu tiềm năng﻿

ASEANSC Research ưu tiên lựa chọn cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2025, nhận được động lực từ chính sách vĩ mô nới lỏng. Theo đó, CTCK này khuyến nghị nắm giữ HPG và thêm mới SSI, VCI, TCB, VPB, MWG cho danh sách cổ phiếu tiềm năng tháng 9.﻿

Với Chứng khoán SSI (mã: SSI) , nhóm phân tích dự báo LNST của SSI trong năm 2025 sẽ tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.840 tỷ đồng nhờ sự bùng nổ của thị trường từ quý 2.

Việc triển khai hệ thống KRX cũng như các sản phẩm mới như HĐTL đối với chỉ số VN100 cũng góp phần thúc đẩy KQKD của SSI từ nửa cuối năm 2025. Thêm vào đó, câu chuyện nâng hạng có thể hỗ trợ định giá của các CTCK đầu ngành được re-rate theo hướng tăng mạnh.

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, giúp tạo ra hiệu ứng tâm lý khả quan dành cho cổ phiếu của các doanh nghiệp đang có kế hoạch phát triển lĩnh vực này như SSI (thông qua SSI Digital).

Tương tự, Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) dự kiến tăng trưởng tích cực, ASEANSC Research dự báo LNST của VCI 2025 tăng trưởng 25%, đạt 1.138 tỷ đồng.

Với Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) , ASEANSC Research dự báo lãi ròng của Hòa Phát năm 2025 tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, đạt 15.866 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện theo diễn biến ấm lên của thị trường bất động sản dân cư và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Trong cơ cấu sản phẩm, sản lượng HRC dự kiến tăng trưởng mạnh nhất nhờ đóng góp của dự án Dung Quất 2 bên cạnh tác động từ chính sách áp thuế CBPG đối với HRC Trung Quốc nhập khẩu, biên lợi nhuận gộp cải thiện theo xu hướng từ Q2/2025. Triển vọng tăng trưởng còn tới từ các dự án đường sắt.

Tại nhóm ngân hàng, ASEANSC kỳ vọng bức tranh lợi nhuận của Techcombank (mã: TCB) và VPBank (mã: VPB) khả quan, lần lượt đạt 34.200 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng trong năm 2025. Việc IPO TCBS và VPBankS giúp cải thiện định giá của 2 nhà băng này. Ngoài ra, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, giúp tạo ra hiệu ứng tâm lý khả quan dành cho cổ phiếu của các doanh nghiệp đang có kế hoạch phát triển lĩnh vực này như TCB.

Cuối cùng, ASEANSC Research đánh giá Thế Giới Di Động (mã: MWG) có triển vọng tăng trưởng nhờ chính sách vĩ mô thuận lợi, kế ế hoạch mở rộng hoạt động tại khu vực miền Bắc của chuỗi Bách Hóa Xanh từ năm 2026. ASEANSC Research dự báo DTT và LNST năm 2025F của MWG lần lượt đạt 149.800 tỷ đồng (+11,5% YoY) và 4.839 tỷ đồng (+29,6% YoY).