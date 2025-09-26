CTCK ước tính lợi nhuận quý 3/2025 của 60 doanh nghiệp "hot": Một "đại gia" xây dựng dự báo tăng 3.800%, loạt DN quen mặt bứt phá bằng lần
Ngược chiều, nhiều doanh nghiệp được dự báo có lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này, điển hình như VJC, BCM, POW, IDC,...
Chứng khoán MB (MBS) vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 3/2025.
Nhóm phân tích dự báo rằng lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Cụ thể, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5%, khả quan hơn so với nửa đầu năm (+16,3%), hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM duy trì ổn định. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm: Xây dựng (1.685%), dầu khí (125%), chứng khoán (73%), BĐS dân cư (70%).
Một số ngành ước tính tăng trưởng LN thấp hơn so với thị trường như BĐS khu công nghiệp (2%) do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ – viễn thông (16%) do nhu cầu dịch vụ CNTT toàn cầu chậm lại.
Trong danh sách 60 doanh nghiệp được MBS theo dõi, hàng loạt cổ phiếu được dự báo tăng trưởng lợi nhuận “bằng lần” so với cùng kỳ trong quý 3/2025 bao gồm: PLX, BSR, PVS, NLG, PDR, KDH, HSG, VCG, DCM, NT2, HAH, HVN. Ngược chiều, nhiều doanh nghiệp dự báo có lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này, điển hình như VJC, BCM, POW, IDC,...
Điển hình, tại nhóm Ngân hàng, Vietinbank (mã: CTG) được đội ngũ phân tích MBS dự phóng LNST tăng trưởng mạnh nhất 44% so với cùng kỳ, đạt 7.471 tỷ đồng. Theo sau, VPB, OCB và VIB đều có mức tăng tốt lần lượt là 41%, 35% và 30%.
Theo MBS, môi trường lãi suất thấp tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bán lẻ có dấu hiệu bắt kịp với tín dụng doanh nghiệp nhờ sự phục hồi của vay tiêu dùng và vay mua nhà. Về biên lãi ròng (NIM), dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm, nhờ lãi suất cho vay thấp và áp lực huy động vốn không tăng mạnh.
Đáng chú ý, nhóm Dầu khí ghi nhận mức tăng bằng lần xuất hiện trên loạt doanh nghiệp lớn như Petrolimex (mã: PLX) với mức tăng ấn tượng 557%, Lọc hóa dầu Bình sơn (mã: BSR) được dự báo tăng 143%, và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS) 139% so với cùng kỳ.
Tại nhóm Bất động sản, MBS dự báo lợi nhuận của Nam Long (mã: NLG) đạt 210 tỷ đồng, tăng 504% so với cùng kỳ nhờ việc tiếp tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. BĐS Phát Đạt (mã: PDR) và Nhà Khang Điền (mã: KDH) cũng được dự báo tăng trưởng mạnh lần lượt 273% và 114%.
Với Vinhomes (mã: VHM), nhóm phân tích kỳ vọng LN ròng tăng trưởng mạnh nhờ doanh số chưa ghi nhận lớn cuối quý trước (138.000 tỷ đồng) đến từ dự án Royal Island, Wonder City và OCP 2&3. MBS dự phóng VHM tăng trưởng 65% trong quý 3 và hoàn thành được 60% kế hoạch LN năm trong 9T25.
Đặc biệt, nhóm Xây dựng xuất hiện một cái tên tăng trưởng đột biến 3.800% là Vinaconex (mã: VCG), lợi nhuận dự kiến đạt 3.120 tỷ đồng. MBS cho biết lợi nhuận tăng trưởng đột biến đến từ ừ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina mang lại LN đột biến khoảng 2,850 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc – Nam.
Ở ngành Bán lẻ, lợi nhuận quý 3/2025 của Thế giới di động (mã: MWG) và FPT Retail (mã: FRT) được dự báo tăng trưởng cao, lần lượt đạt 75% và 63% so với cùng kỳ. Digiworld và PNJ có mức tăng khiêm tốn hơn khoảng 10-20%.
Đối với ngành Hàng không, trong khi Vietnam Airlines (mã: HVN) được dự báo tăng trưởng 171%, Vietjet Air (mã: VJC) lại sụt giảm 22% lợi nhuận trong quý 3/2025. Theo MBS, sản lượng hà̀ ̀nh khách Q3 của HVN ước tăng 10% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu bay tăng 10% so với quý trước và đi ngang svck. LN của HVN tăng mạnh từ nền thấp cùng kỳ.
