Củ cải có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Theo Tây Y trong 100 gam củ cải trắng có chứa:

+ 1.4gam protid

+ 3.7gam glucid

+ 1.5gam xenluloza

+ 40mg canxi

+ 41miligam photpho

+ 1.1miligam Sắt

+ 0.06miligam vitamin B1

+ 0.06miligam vitamin B2

+ 0.5miligam vitamin PP

+ 30 miligam vitamin C...

Theo y học cổ truyền thì củ cải có vị ngọt hơi cay và đắng; tính bình; không độc. Có thể sử dụng ở các dạng khô hoặc tươi.

Củ cải có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Củ cải có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, có thể kể đến như:

- Tốt cho hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình phân hủy protein, chất béo và carbonhydrate phức tạp. Bên cạnh đó, củ cải trắng cũng giúp phòng ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong ruột

- Giúp xương chắc khỏe nhờ nguồn canxi dồi dào

- Kháng virus, kháng khuẩn, tốt cho người bị cảm lạnh

- Chứa các hoạt chất kháng viêm nhờ đó củ cải trắng có thể hỗ trợ giảm các cơn đau nhức khớp và cơ hiệu quả

- Giúp phục hồi tế bào bị tổn thương và tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ lượng vitamin C dồi dào...

Những thực phẩm không nên ăn cùng củ cải

Mặc dù củ cải có rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và được các chuyên gia khuyên nên được bổ sung vào bữa ăn mùa lạnh nhưng có một số loại thực phẩm không nên kết hợp cùng. Cụ thể:

1. Không ăn củ cải với lê, táo và nho

Những người có thói quen uống nước ép thường tìm đến nhiều cách kết hợp các loại rau củ quả khác nhau. Tuy nhiên, cần tránh việc kết hợp củ cải với lê, táo và nho.

Không nên kết hợp củ cải cùng lê, táo và nho (Ảnh: Internet)

Nguyên nhân được giải thích là do trong lê, táo và nho có chứa một lượng cetan, nếu kết hợp cùng acid cianogen từ củ cải có thể làm tăng nguy cơ bị bướu cổ và khiến tình trạng suy tuyến giáp tiến triển nặng hơn nếu như sử dụng trong thời gian dài.

2. Củ cải trắng và nhân sâm

Theo Đông y, tính hàn của củ cải (hạ khí) nếu kết hợp với tính nóng của nhân sâm (bổ khí) sẽ bị triệt tiêu nhau nên không mang lại lợi ích nào cho sức khỏe cả.

Vì thế bạn không nên ăn củ cải trắng cùng với nhân sâm. Bên cạnh đó, không chỉ đối với củ cải mà nhân sâm cũng không nên ăn cùng với các loại hải sản hay uống cùng trà để không làm giảm tác dụng.

3. Củ cải và cà rốt

Người Việt có thói quen nấu một số món ăn kết hợp giữa củ cải và cà rốt như nộm, xào,... Tuy nhiên, dù ngon miệng nhưng lại là một kiểu ăn không lành mạnh.

Người Việt có thói quen ăn củ cải cùng cà rốt (Ảnh: Internet)

Điều này được giải thích là do các enzym trong cà rốt có thể khiến vitamin C trong củ cải bị phân hủy khiến cơ thể không nhận được lợi ích từ vitamin C mà củ cải đem lại.

4. Mộc nhĩ, nấm và củ cải trắng

Nhiều người có cơ địa viêm da có thể bị kích ứng khi ăn chung củ cải và mộc nhĩ. Nếu ăn chung 2 loại thực phẩm này với một lượng lớn có thể dẫn đến mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của lá lách, dạ dày.

5. Củ cải trắng và cam

Theo nghiên cứu thì chất flavonoid trong cam nêu kết hợp với thiosufate trong củ cải có thể tạo ra một lượng acid thiocyanic gây suy giảm tuyến giáp từ đó làm tăng nguy cơ bướu cổ.

6. Củ cải trắng và thuốc bắc

Nếu đang uống thuốc bắc bạn cũng không nên ăn củ cải trắng bởi tác dụng hạ khí của củ cải làm tăng bài tiết cơ thể từ đó có thể làm giảm hấp thụ các dưỡng chất từ thuốc bắc.