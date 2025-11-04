Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú hích khu thương mại tự do hơn 6.200 m2 với địa ốc Hải Phòng

04-11-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Cú hích khu thương mại tự do hơn 6.200 m2 với địa ốc Hải Phòng

Việc thành lập khu thương mại tự do hơn 6.292 ha kỳ vọng tạo bước ngoặt cho thị trường bất động sản Hải Phòng nhờ cơ chế ưu đãi thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu nhà ở.

Khu thương mại tự do Hải Phòng chia làm 3 vị trí gắn với khu kinh tế ven biển và Đình Vũ - Cát Hải và phía Nam Hải Phòng, gồm các khu chức năng như khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng - logistics; khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, dự kiến tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP, tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở cơ chế ưu đãi. Các dự án trong khu thương mại tự do được miễn toàn bộ tiền thuê đất, mặt nước cho cả thời hạn thuê (trừ dự án nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ). Thu nhập của doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Sau thời gian ưu đãi, thuế suất áp dụng là 15%.

Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người tài năng, nhà quản lý, lao động trình độ cao làm việc tại đây được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm. Các chuyên gia đánh giá, những

ưu đãi này không chỉ hướng đến dòng vốn, mà còn "trải thảm đỏ" cho làn sóng di cư chất lượng cao, góp phần thay đổi cấu trúc lao động và đô thị của Hải Phòng trong thập kỷ tới.

Đến hết tháng 8, tổng vốn FDI còn hiệu lực tại thành phố đạt 50,11 tỷ USD. Con số này dự kiến tiếp tục tăng trưởng khi khu kinh tế ven biển phía Nam đi vào hoạt động, thu hút thêm các dự án, kéo theo nhu cầu về đất công nghiệp, nhà ở và hạ tầng dịch vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông - logistics của địa phương cũng được đầu tư. Cao tốc ven biển, cầu Bến Rừng, sân bay Cát Bi mở rộng và cảng nước sâu Lạch Huyện giai đoạn 2 giúp thành phố kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế. Nhiều chuyên gia đánh giá, khi khu thương mại tự do đi vào hoạt động, Hải Phòng sẽ trở thành đô thị cảng, thu hút các ngành công nghệ cao, tài chính và dịch vụ toàn cầu.

Cú hích khu thương mại tự do hơn 6.200 m2 với địa ốc Hải Phòng - Ảnh 1.

Dự án Gem Park trong tâm điểm kết nối. Nguồn: N.H.O

"Sự phát triển này kỳ vọng kéo theo làn sóng dân cư mới, hình thành tam giác di chuyển. Cụ thể, khu kinh tế phía Nam là nơi làm việc của đội ngũ chuyên gia, trung tâm hành chính Thủy Nguyên - nơi xử lý các hoạt động quản lý, và khu trung tâm cũ - nơi tập trung văn hóa, giải trí. Trong tam giác ấy, những bất động sản có khả năng kết nối nhanh giữa ba cực được đánh giá là điểm đến an cư, vừa thuận tiện di chuyển, vừa hưởng tiện ích đô thị.", đại diện N.H.O., đơn vị phát triển Gem Park - khu căn hộ đang được thị trường Hải Phòng đánh giá cao - cho biết.

Nằm ở vị trí giao thoa giữa Thủy Nguyên và trung tâm cũ, Gem Park do N.H.O (Hàn Quốc) phát triển sở hữu nhiều ưu thế. Từ vị trí này, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển đến cả hai khu vực. Dự án còn tích hợp hệ tiện ích chuẩn resort với hồ bơi điện phân muối, công viên nội khu 10.000 m2, khu xông hơi, và 15.000 m2 không gian sinh hoạt trong - ngoài trời. Hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế, dự án không chỉ là nơi ở mà còn góp phần tạo dựng môi trường chất lượng cao cho cư dân toàn cầu.

Cú hích khu thương mại tự do hơn 6.200 m2 với địa ốc Hải Phòng - Ảnh 2.

Hệ tiện ích chuẩn resort tại Gem Park Nguồn: N.H.O

Gem Park cũng có lợi thế cạnh tranh khi được phát triển bởi chủ đầu tư Hàn Quốc với những hiểu biết nhất định về lối sống, nhu cầu của cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

"Lực cầu bất động sản sẽ không dàn trải, mà tập trung vào các khu vực có vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống cao cấp", đại diện N.H.O nhấn mạnh.

Thông tin dự án:

Gem Park

Địa chỉ: Khu đô thị mới 2A, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" được đề xuất kéo dài thêm 14km, đẩy nhanh tiến độ trước năm 2030

Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" được đề xuất kéo dài thêm 14km, đẩy nhanh tiến độ trước năm 2030 Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn", sắp khởi công siêu đô thị ven vịnh 85.000 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn", sắp khởi công siêu đô thị ven vịnh 85.000 tỷ đồng Nổi bật

Lễ giới thiệu dự án AVA Center - Thành phố toàn mỹ giữa khu Đông Bắc TP.HCM

Lễ giới thiệu dự án AVA Center - Thành phố toàn mỹ giữa khu Đông Bắc TP.HCM

08:00 , 04/11/2025
Bất động sản dòng tiền lên ngôi: Cơ hội đầu tư an toàn từ The Habitat Binh Duong

Bất động sản dòng tiền lên ngôi: Cơ hội đầu tư an toàn từ The Habitat Binh Duong

08:00 , 04/11/2025
Hơn 1200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside

Hơn 1200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside

08:00 , 04/11/2025
KĐT 17.000 tỷ đồng, rộng gần 230ha của Sun Group ở “xứ trầm, biển yến” đang được cấp tốc giải phóng mặt bằng

KĐT 17.000 tỷ đồng, rộng gần 230ha của Sun Group ở “xứ trầm, biển yến” đang được cấp tốc giải phóng mặt bằng

07:27 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên