Cú phá khung “đóng băng” lãi suất trong 5 năm, Vinhomes đang viết lại cuộc chơi trên thị trường bất động sản

Trong bối cảnh các chủ đầu tư liên tục đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất để kích cầu, Vinhomes đã tạo ra bước ngoặt khi công bố chính sách “khóa trần” lãi suất ở mức 0-6%/năm kéo dài tới 60 tháng. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, giúp loại bỏ gần như hoàn toàn rủi ro biến động lãi suất và đang thay đổi cách thức cạnh tranh trên thị trường bất động sản.

Hiện nay, phần lớn các gói hỗ trợ lãi suất trên thị trường chỉ kéo dài 12-24 tháng. Sau thời gian ưu đãi, người mua vẫn phải đối mặt với nguy cơ lãi suất tăng, đặc biệt nếu chính sách hỗ trợ kết thúc đúng vào giai đoạn thị trường chưa phục hồi mạnh mẽ. Ngược lại, gói chính sách 60 tháng của Vinhomes được đánh giá như một “lá chắn chu kỳ”, mang đến sự ổn định tài chính lâu dài, giúp khách hàng an tâm vượt qua mọi biến động và sẵn sàng đón nhận chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Đặc biệt, thời hạn 5 năm này trùng khớp với giai đoạn then chốt 2027-2030, khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia hoàn thành và đi vào khai thác. Đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để các yếu tố gia tăng giá trị bất động sản như kết nối giao thông, gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội được phản ánh rõ nét vào giá trị tài sản.

Với khách hàng mua để ở, chính sách này mang lại sự an tâm tuyệt đối khi toàn bộ kế hoạch tài chính được xác định ngay từ đầu. Áp lực trả nợ được kiểm soát chặt chẽ, giúp người mua tập trung vào chất lượng cuộc sống thay vì lo lắng về biến động chi phí vay vốn.

Đối với nhà đầu tư, việc “khóa” chi phí vốn ở mức thấp trong thời gian dài cho phép tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính. Họ có thể kéo dài thời gian nắm giữ tài sản, chờ đợi giá trị gia tăng tối đa mà không chịu áp lực tài chính, từ đó tận dụng trọn vẹn biên độ lợi nhuận trong chu kỳ mới.

Đánh giá về chính sách chưa từng có tiền lệ trên thị trường bất động sản này, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng từng cho rằng: “Đây là chính sách vô tiền khoáng hậu trên thị trường. Ngay cả gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 33/2023/NQ-CP của Chính phủ cũng có lãi suất 6,1%/năm. Mà hiện kể cả mức lãi suất này, các ngân hàng cũng không giải ngân được vì lãi suất huy động giờ đã lên đến 8 - 9%”

“Vinhomes đã nhận diện rất đúng điểm nghẽn tâm lý phòng thủ, sợ hãi rủi ro của người mua để chủ động tung ra giải pháp tháo gỡ mang tính hệ thống. Trong bối cảnh giá bất động sản vẫn còn ở vùng hợp lý, rủi ro lãi suất được triệt tiêu thì "cú phá khung" này chính là điểm kích hoạt, chậm một nhịp là cơ hội bị thu hẹp. Có thể nói, việc Vinhomes "đóng băng" lãi suất trong suốt 5 năm đã mở ra một "đường băng tài chính" cực kỳ hiếm có và an toàn cho thị trường cất cánh trở lại”, ông Nghĩa khẳng định.

Đồng quan điểm TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam khẳng định: “Trong lúc khó khăn nhất, Vinhomes đã thể hiện đẳng cấp, đồng hành với khách hàng bằng tư duy khôn khéo. Biến những khó khăn bằng hành động cụ thể, bám sát vào nhu cầu của khách hàng, giải pháp cho thị trường".

Theo ông Đính, cách làm này đòi hỏi doanh nghiệp phải thật giỏi cả trong điều hành phát triển dự án lẫn cân đối tài chính để phương án đưa ra có lợi cho cả 3 bên Khách hàng – Ngân hàng- Chủ đầu tư. Ngân hàng có thể giải ngân vốn vào những sản phẩm tốt, có tính ổn định cao. Khách hàng an tâm mua nhà khi được hỗ trợ một phần về tài chính. Doanh nghiệp bán được hàng. Đấy là sự khôn khéo, sự tính toán rất chi li hợp lý để cả 3 bên cùng có lợi trong một sản phẩm tốt.

“Thị trường hiện nay không dành cho những cuộc chơi “lướt sóng” ngắn hạn, mà đang hướng tới giá trị dài hạn. Người mua không còn chạy theo những cơn sốt đất ảo mà ưu tiên các sản phẩm có giá trị thực: Chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, không gian sống tốt và pháp lý minh bạch.

Những dự án nhỏ lẻ, chật hẹp, thiếu tiện ích dần mất sức hút và bị đào thải. Ngược lại, những sản phẩm được phát triển bởi những chủ đầu tư lớn gần hệ thống Metro, đường vành đai hoặc các công trình công cộng vẫn giữ vững giá trị và có xu hướng tăng giá”, ông Đính khẳng định.

Đứng ở góc độ nhà đầu tư, trong bối cảnh lãi suất vẫn là rào cản lớn nhất về tâm lý, việc loại bỏ triệt để rủi ro này chính là “cú hích” kịp thời, giúp thị trường chuyển mình từ giai đoạn thận trọng sang giai đoạn tích lũy và bứt phá. Những nhà đầu tư nhanh nhạy, chọn đúng sản phẩm và nắm bắt được chính sách dài hạn sẽ chiếm lợi thế vượt trội khi chu kỳ mới thực sự khởi động.