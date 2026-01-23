Cửa nhà có 3 thứ này, cả người lẫn của đều lao đao: Sai lầm phong thủy nhà nào cũng nên tránh

Dưới góc nhìn phong thủy nhà ở, khu vực trước cửa chính được xem là "miệng nạp khí" của cả ngôi nhà. Tài lộc, cơ hội, vận may hay cả những nguồn năng lượng xấu đều đi qua vị trí này trước tiên. Vì vậy, chỉ cần bố cục trước cửa sai lệch, gia đình rất dễ rơi vào trạng thái tiền bạc thất thoát, công việc trắc trở, tinh thần bất an dù bên trong nhà có bài trí đẹp đến đâu.

Trong thực tế, có 3 yếu tố xuất hiện trước cửa nhà thường được xem là không có lợi về phong thủy, nếu để kéo dài mà không điều chỉnh, lâu dần có thể ảnh hưởng đến sự ổn định về tài lộc lẫn đời sống trong gia đình.

1. Gương soi đặt đối diện hoặc chiếu thẳng ra cửa chính

Trong phong thủy, gương mang tính phản xạ rất mạnh, có khả năng đẩy ngược dòng khí. Khi treo gương ngay cửa ra vào hoặc để gương phản chiếu trực diện lối vào, toàn bộ sinh khí và tài khí vừa vào nhà đã bị gương "bật" trở ra ngoài. Điều này có thể khiến gia chủ làm ra tiền nhưng khó tích lũy, thu nhập bấp bênh, tiền vào rồi lại phải chi ra vì những khoản không tên. Với những nhà kinh doanh, buôn bán, đặt gương đối diện cửa càng bị xem là tối kỵ, bởi gương tượng trưng cho việc "đẩy khách", khách vào rồi đi nhanh, khó giữ mối làm ăn lâu dài.

Tốt nhất không treo gương chiếu thẳng ra cửa chính. Nếu vì nhu cầu sinh hoạt bắt buộc phải có gương gần cửa, nên đặt lệch sang bên, hoặc chọn vị trí gương không phản chiếu trực tiếp lối ra vào. Có thể dùng gương cánh tủ, gương bên hông hoặc gương trong phòng thay đồ để tránh xung khí.

2. Cây to, tán rộng án ngữ ngay trước cửa nhà

Trồng cây xanh để lấy bóng mát là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên theo phong thủy, cây lớn mọc chắn cửa chính lại mang ý nghĩa cản trở sinh khí. Cửa chính cần sự thông thoáng, sáng sủa để đón dương khí, trong khi cây to với tán rậm lại che khuất ánh sáng, làm luồng khí lưu thông bị chậm.

Với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, cây lớn chắn cửa còn tạo cảm giác nặng nề, áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Trong một số quan niệm dân gian, cây to trước cửa còn tượng trưng cho "thế đè", khiến người trong nhà khó vươn lên.

Để hóa giải, tốt nhất không nên để cây lớn che kín hoàn toàn mặt tiền. Nếu đã trồng sẵn, cần thường xuyên tỉa gọn tán, tạo khoảng trống trước cửa để ánh sáng và không khí lưu thông. Trường hợp cây quá lớn, rễ lan rộng hoặc tán che gần hết cửa, nên cân nhắc dịch chuyển cây sang vị trí khác phù hợp hơn, hoặc thay bằng các loại cây thấp, tán gọn, lá mềm.

3. Các vật sắc nhọn chĩa thẳng vào cửa nhà

Trong phong thủy, đây được gọi là thế xung sát. Các yếu tố thường gặp bao gồm cột điện, góc tường nhọn của nhà đối diện, đầu mái nhọn, hàng rào sắt mũi nhọn, biển quảng cáo góc cạnh hoặc đồ trang trí sắc cạnh hướng thẳng vào cửa chính. Xung sát trước cửa dễ khiến gia chủ dễ gặp thị phi, tranh chấp, tai tiếng không đáng có. Công việc thường xuyên phát sinh trục trặc, tiền bạc hao hụt đột ngột, làm nhiều nhưng kết quả thu về không tương xứng.

Cách hóa giải là làm "mềm" luồng sát khí. Có thể dùng cây xanh lá tròn, tán mềm để che chắn hướng nhọn chiếu vào cửa. Bình phong, rèm cửa dày hoặc kệ trang trí cũng là giải pháp hiệu quả giúp ngăn sát khí trực diện. Ngoài ra, nhiều gia đình lựa chọn treo chuông gió kim loại, đặt đá phong thủy hoặc chậu cây trước cửa để điều hòa dòng năng lượng, giảm xung đột.

Phong thủy trước cửa nhà không chỉ mang tính tâm linh mà còn gắn liền với cảm giác sống và sự tiện nghi hằng ngày. Một lối vào thông thoáng, sáng sủa, không bị cản trở hay xung sát sẽ giúp ngôi nhà tích tụ năng lượng tốt, gia đạo yên ấm, tài lộc ổn định. Nếu nhận thấy trước cửa nhà mình đang tồn tại những yếu tố kể trên, gia chủ nên sớm điều chỉnh.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm