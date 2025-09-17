Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT đề xuất nhiều vấn đề liên quan hàng chục triệu phương tiện giao thông

17-09-2025 - 09:35 AM

Theo Cục CSGT, tình trạng xe dàn hàng ngang đi hàng 3-4 hoặc tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống, gây ùn tắc kéo dài.

Ngày 12/9/2025, trong cuộc họp với Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đưa ra hàng loạt đề xuất nhằm nâng cao trật tự, an toàn giao thông, trực tiếp liên quan đến hàng chục triệu phương tiện đang lưu thông trên cả nước.

Theo đó, Cục CSGT nhấn mạnh cần khẩn trương tiến hành sơn, kẻ lại hệ thống vạch kẻ đường, ký hiệu và biển báo để người tham gia giao thông dễ nhận biết, chấp hành. Toàn bộ các vị trí đặt biển báo sẽ phải được rà soát, bảo đảm đúng quy chuẩn, đủ điều kiện hiệu lực, có độ sắc nét và không bị che khuất, tránh chồng chéo gây khó nhìn. Đơn vị này cũng lưu ý tình trạng trồng cây ở dải phân cách giữa trên các tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; vì vậy, cần nghiên cứu điều chỉnh khoảng cách, vị trí hoặc thay thế bằng dải phân cách cứng có độ cao phù hợp để hạn chế tình trạng chói đèn pha từ xe chạy ngược chiều.

Cục CSGT đề xuất nhiều vấn đề liên quan hàng chục triệu phương tiện giao thông- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Cục CSGT

Một vấn đề khác được nêu ra là việc tổ chức lại làn đường trong đô thị. Hiện nay, mỗi làn phố có chiều rộng 3,75 m, khá lớn so với kích thước của các phương tiện phổ biến, trong khi tình trạng xe máy đi thành hàng ngang 3 đến 4 chiếc hoặc len lỏi theo kiểu “điền vào chỗ trống” đang gây ùn tắc kéo dài.

Cục CSGT đề xuất điều chỉnh lại quy mô làn từ 3,3 đến 3,5 m, bố trí toàn bộ xe máy đi bên phải để bảo đảm an toàn hơn. Trên cao tốc, cần nghiên cứu tách làn đối với ôtô và xe máy, đồng thời hạn chế xe khách, xe tải chạy tại làn sát dải phân cách giữa. Làn sát dải phân cách sẽ được quy định chỉ để phục vụ việc vượt xe. Ngoài ra, tình trạng sửa đường kéo dài dẫn đến ách tắc cũng cần khắc phục theo hướng tập trung cao độ, rút ngắn thời gian thi công để trả lại mặt đường cho lưu thông.

Về công tác quản lý, Cục CSGT đề nghị mở rộng hệ thống camera và thiết bị GPS giám sát trên toàn quốc; đồng thời phối hợp với Cục Đường bộ nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và quy trình đào tạo lái xe an toàn. Đối với giao thông nông thôn, cơ quan chức năng cần bổ sung biển báo, đèn tín hiệu tại các lối mở để hạn chế tình trạng phương tiện băng ngang không kiểm soát, gây ra nhiều vụ tai nạn trong thời gian qua.

Theo ước tính, hiện nay cả nước có khoảng 5,3 triệu ôtô và 76 triệu xe máy, nâng tổng số phương tiện đang lưu hành lên hơn 80 triệu chiếc.

CSGT TP HCM khuyến cáo 4 kỹ năng khi sử dụng xe điện

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

