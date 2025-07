Cục Hàng không có ý kiến về quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời về việc thực hiện các quy định về hàng không dân dụng khi thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phối cảnh nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng

Theo đó, nhằm bảo đảm quá trình triển khai thực hiện dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị Cục phê duyệt theo quy định.

Về phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại cảng hàng không, Cục Hàng không đề nghị trong quá trình thi công, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời căn cứ vào quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại cảng hàng không, sân bay trong quá trình thi công.

Đồng thời kèm theo phương án điều chỉnh khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hoá, phương án điều chỉnh khai thác thiết bị đảm bảo hoạt động bay (nếu có) để thống nhất với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các đơn vị hoạt động tại sân bay Phú Quốc và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 18-6-2025, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã có Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ngày 19-6-2025, UBND tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 1818/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Dự án có tổng vốn 22.000 tỉ đồng, diện tích 1.050 ha, công suất khai thác của Cảng nâng lên 20 triệu hành khách/năm (gấp 4,5 lần công suất hiện nay), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350, hạ tầng đường băng được mở rộng đường cất hạ cánh số 1 và xây mới đường cất hạ cánh số 2 lần lượt là 3.500 m và 3.300 m, đáp ứng yêu cầu khai thác các loại máy bay thân rộng, tăng năng lực tiếp nhận và đảm bảo an toàn bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Đây là công trình có tính chất then chốt, cần hoàn thành trước quý II-2027 để đảm bảo năng lực tiếp đón đại biểu quốc tế phục vụ Hội nghị APEC 2027.