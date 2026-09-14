Cục Thuế cảnh báo không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế

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Chỉ có một số trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Cục Thuế cho hay, khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập, giao dịch hoặc căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần xác định đúng loại thuế, phương pháp tính, kỳ khai, hồ sơ, phương thức nộp và thời hạn.

Tùy loại thuế, khoản thu và hoạt động phát sinh, việc khai thuế có thể được thực hiện theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh, từng lần thanh toán, khi phát sinh giao dịch, khi quyết toán thuế, khi chấm dứt hoạt động hoặc các trường hợp khác theo quy định.

Theo Cục Thuế, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”. Đây là hai vấn đề khác nhau.

Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tùy từng trường hợp và điều kiện, có thể gồm: chỉ có hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế; một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ; đang tạm ngừng hoạt động và đáp ứng điều kiện; đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ nghĩa vụ còn phải thực hiện; hoặc cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu theo quy định để xác định nghĩa vụ thuế.

Điều 11 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác. Trong đó có các trường hợp như chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh; một số trường hợp liên quan đến thu nhập được miễn thuế TNCN; và các trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều này.

“Người nộp thuế cần đối chiếu đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành để xác định đúng trường hợp của mình. Không nên tự suy luận rằng ‘không có thuế phải nộp thì không cần khai’. Hãy xác định đúng trường hợp cụ thể theo quy định”, Cục Thuế khuyến cáo.

Chủ động khai bổ sung khi phát hiện sai sót

Cục Thuế cũng lưu ý người nộp thuế chủ động rà soát hồ sơ đã nộp. Nếu phát hiện sai sót, cần xác định trường hợp được khai bổ sung và thực hiện sớm theo quy định, thay vì chờ cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.

Việc chủ động rà soát, điều chỉnh hồ sơ giúp số liệu thuế chính xác, đồng thời hạn chế số tiền chậm nộp và rủi ro bị xử phạt.

Theo Điều 12 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp có sai, sót thì được khai bổ sung trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Thời hạn này được rút ngắn so với thời hạn 10 năm theo quy định trước đây.

Quá thời hạn 5 năm, người nộp thuế không được khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế đó nhưng vẫn có quyền giải trình với cơ quan thuế về sai, sót đã phát hiện.