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Tài khoản Agribank phát sinh giao dịch 500 triệu đồng: Nguyễn Anh Tuấn SN 1998 lập tức trình báo công an

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Bất ngờ nhận 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, anh Nguyễn Anh Tuấn đã chủ động đến Công an xã Chư Sê trình báo và phối hợp làm thủ tục trao trả cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, lúc 8h55 ngày 26/8/2026, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, trú tại thôn Kê, xã Chư Sê) đang sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank thì bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ tài khoản của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1967, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê) chuyển vào.

Tài khoản Agribank phát sinh giao dịch 500 triệu đồng: Nguyễn Anh Tuấn SN 1998 lập tức trình báo công an- Ảnh 1.

Hình ảnh anh Tuấn và anh Hải từ phải sang trái. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản nhưng không phải giao dịch của mình, anh Tuấn đã đến Công an xã Chư Sê để trình báo, nhờ xác minh và hỗ trợ xử lý.

Qua xác minh, Công an xã Chư Sê xác định anh Nguyễn Văn Hải là người đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Tuấn.

Công an xã sau đó hướng dẫn anh Tuấn thực hiện các thủ tục cần thiết để trao trả toàn bộ số tiền cho anh Hải theo đúng quy định.

Hành động của anh Tuấn đã nhận được sự cảm kích từ người chuyển nhầm. Anh Nguyễn Văn Hải sau đó đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê và anh Nguyễn Anh Tuấn vì đã hỗ trợ, phối hợp nhanh chóng để số tiền được trao trả đúng người.

Việc làm của anh Tuấn là hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người khác khi gặp sự cố trong giao dịch chuyển khoản.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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