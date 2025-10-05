Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xuất hiện trên livestream bán bánh Trung thu

Tối 3/10, phiên livestream “Trăng rằm phố cổ - Hà Nội trong tôi” diễn ra trên kênh TikTok Hoàn Kiếm vươn mình. Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, phường Hoàn Kiếm và Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước và bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm.

Ông Linh tham gia giới thiệu các sản phẩm bánh Trung thu, trực tiếp trải nghiệm và đánh giá các vị bánh nướng nhân cốm, nhân đậu xanh hạt sen…

Thậm chí ông Linh còn thương lượng với nhãn hàng giảm giá sản phẩm trong phiên livestream để người tiêu dùng mua với giá tốt hơn.

“ Việc tôi xuất hiện trong phiên livestream hôm nay thể hiện tình yêu đất nước, tình yêu với đặc sản truyền thống. Tôi mong mọi người hãy tích cực bảo tồn, duy trì và phát huy những sản phẩm đặc thù của địa phương ”, ông Linh nhấn mạnh.

Ông Trần Hữu Linh tại buổi livestream.

Cũng trong buổi phát sóng, bà Nguyễn Hồng Trang giới thiệu về sản phẩm tò he do Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chế tác và tổ chức mini game tương tác với khán giả, tạo không khí sôi nổi và gần gũi.

Thời gian gần đây, xu hướng lãnh đạo cơ quan nhà nước tham gia livestream để quảng bá sản phẩm đang dần trở nên phổ biến, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và quảng bá đặc sản vùng miền trên nền tảng số.

Đây được xem là cách làm mới mẻ, khi cơ quan quản lý không chỉ ban hành chính sách mà còn trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh trực tiếp tham gia livestream quảng bá vải thiều Lục Ngạn. Kết quả, hơn 54 tấn vải được "chốt đơn" trực tuyến. Ông Thịnh nói mục tiêu là hỗ trợ người dân bán hàng hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, giúp quả vải vươn xa hơn, không chỉ ở thị trường trong nước.

Đầu năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường - người phụ trách lĩnh vực nông lâm - cũng đã tham gia phiên livestream tại Hội chợ OCOP, trực tiếp cùng bà con bán nông sản chủ lực.

Ông Cường chia sẻ hành động này xuất phát từ chủ trương đa dạng hóa tiếp thị sản phẩm của tỉnh, là sở thích cá nhân với nông sản OCOP và sự quan tâm đến tiềm năng của thương mại điện tử.

" Tôi luôn muốn đưa nông sản chủ lực của địa phương lên kinh doanh trực tuyến, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ ", ông Cường nói.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nhận định xu hướng lãnh đạo "lên livestream" quảng bá sản phẩm là một biểu hiện tích cực, thể hiện tinh thần đổi mới và sự gần dân của chính quyền địa phương.

Việc lãnh đạo tự tay giới thiệu, quảng bá sản phẩm và livestream sẽ tạo ra hiệu ứng lan toả tích cực vượt xa một món nông sản đơn thuần. Đó là niềm tin vào chất lượng, là sự bảo chứng cho uy tín của địa phương, và người dân cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền.

Hiệu ứng không chỉ nằm ở giá trị kinh tế, mà còn tác động đến tâm lý xã hội, khơi dậy sự tự hào với sản phẩm địa phương, nâng cao giá trị nông sản và củng cố niềm tin cho người sản xuất.



