Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép

Show truyền hình âm nhạc Anh Trai "Say Hi" vừa quay trở lại đã gây sốt với dàn 30 Anh Trai đa tài, hứa hẹn một mùa tranh tài bùng nổ cùng những bản hit khuynh đảo các nền tảng toàn cầu. Mùa 2 quy tụ loạt tân binh cực chất bước ra từ nhiều show đình đám quốc tế (Boys Planet, Asia Super Young, Starlight Boys, Fan Pick…) và nội địa (Rap Việt, Mai Vàng…) để mang đến những làn gió mới cho chương trình. VIB - nhà tài trợ kim cương cũng trở lại với đội hình toàn năng của mùa 2.

Cho đến nay, VIB là một trong những ngân hàng ghi dấu mạnh mẽ về hiệu quả gắn kết cảm xúc âm nhạc - văn hóa thần tượng - trải nghiệm tài chính, cũng như mức độ siêu chiều fan và để lại dấu ấn thương hiệu sâu sắc trong tâm trí khán giả.



Mùa 2 vừa lên sóng, fandom "HiMom HiDad" (cộng đồng hâm mộ Anh Trai "Say Hi") đã nhận diện ngay những biến đổi cực nhỏ của VIB trong tập đầu. Tiếp nối thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ, năm nay thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế sinh lời nổi bật trên sân khấu chính. Từ xu thế thẻ đến xu thế sinh lời – VIB một lần nữa trở thành tâm điểm, thông điệp mới vừa lên sóng đã được cộng đồng fan rủ nhau đi tìm lời giải cho bí kíp sinh lời kép của VIB.

Bộ đôi Sinh lời – Cách VIB tiếp tục định hình tư duy tài chính mới

Thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế sinh lời bắt đầu ghi dấu trong tâm trí khán giả từ tập đầu Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Một khán giả của chương trình cho hay: "Nghe một lần là thuộc thông điệp và thật thích cái cách VIB trở lại với bộ giải pháp tài chính mang đến lợi ích kép này".

Bằng sự kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất - sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm cho tiền chưa sử dụng và thẻ thanh toán toàn cầu Smart Card – hoàn đến 5% cho mọi chi tiêu online, Bộ đôi Sinh lời VIB dự kiến sẽ làm thay đổi thói quen tài chính và phong cách sống của người dùng thời đại mới nhờ mang đến hai luồng lợi ích từ cùng một khoản tiền.

Khi kết hợp sử dụng hai sản phẩm Siêu Lợi Suất và Smart Card, người dùng thường xuyên sở hữu dòng tiền lưu động trong tài khoản không chỉ được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%, mà còn kích hoạt một xu hướng tài chính mới chủ động hơn, thông minh hơn và có kiểm soát hơn.

Bộ đôi Sinh lời này là bước ngoặt lớn làm thay đổi tư duy tài chính của người Việt hiện đại về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng tiền nhàn rỗi cho đến tiền chi tiêu. Những thói quen tài chính như để tiền trong tài khoản hay mua sắm trực tuyến vốn dĩ không tạo ra giá trị gì, nay với Bộ đôi Sinh lời người dùng lại có thể nhận về lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Ra mắt đầu năm 2025, tài khoản Siêu Lợi Suất đã được hàng trăm ngàn người dùng tin chọn nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày cho số dư chưa sử dụng đến 4,3%/năm, đồng thời vẫn cho phép linh hoạt rút tiền mà không bị gián đoạn. Tiền ăn, tiền điện, tiền sinh hoạt phí, học phí… chưa dùng tới hay chưa đến hạn thanh toán, giữ trong tài khoản dù một ngày cũng sinh lợi tức đến 4,3%/năm.

Cơ chế vận hành của tài khoản Siêu Lợi Suất trên ứng dụng MyVIB được thiết kế đơn giản và mượt mà, mang lại cảm giác an toàn, tiện lợi. Chỉ với vài thao tác kích hoạt, tài khoản thanh toán sẽ tự động kết nối với tài khoản Siêu Lợi Suất. Người dùng chọn ngưỡng (5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu) để giữ lại một số dư tối thiểu cho chi tiêu, phần tiền vượt ngưỡng sẽ vận hành liên tục mỗi ngày để sinh lời đến 4,3%/năm, tuy nhiên người dùng vẫn có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Toàn bộ quy trình được xử lý tự động, minh bạch, lợi tức hiển thị rõ ràng trên MyVIB, giúp việc quản lý dòng tiền trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người dùng trong mọi tình huống tài chính.

Tài khoản Siêu Lợi Suất chính là sản phẩm đã giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17.5.2025) và nhận về 3 giải thưởng quốc tế chỉ sau ít tháng ra mắt như: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam 2025" từ Giải thưởng Tài chính Quốc tế; "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng 2025" từ Global Brands Magazine; "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam 2025" từ Global Business Outlook.

Thẻ thanh toán Smart Card lại gây ấn tượng với mức hoàn tiền lên đến 5% cho mọi giao dịch online, tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm, trong khi đó phí thường niên của thẻ Smart Card chỉ 22.000 đồng/tháng. Mua sắm thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn số, di chuyển, ăn uống và giải trí hằng ngày... nếu là thanh toán qua online thì đều được hoàn tiền.

Smart Card không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu, vì vậy khách hàng luôn được hoàn tiền dù chi tiêu ít hay nhiều. Đồng thời, người dùng có thể mở không giới hạn số lượng thẻ phụ trong gia đình, để hưởng tổng mức hoàn tiền lớn nhất từ mọi chi tiêu online của các thành viên.

Để sở hữu bộ giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày này, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.

Lan tỏa trải nghiệm sinh lời kép qua cảm xúc và âm nhạc

Để người dùng hiểu rõ tính năng vượt trội của sản phẩm, cũng như đưa Bộ đôi Sinh lời dễ dàng đi vào đời sống khách hàng, VIB đã mượn những điểm neo cảm xúc của khán giả với Anh Trai "Say Hi" cả trong và ngoài show, để lồng ghép Bộ đôi Sinh lời một cách khéo léo.

Chẳng để người dùng chờ lâu, ngay sau tập công chiếu đầu tiên của mùa 2, VIB đã có màn kết hợp ăn ý với 3 Anh Trai Ngô Kiến Huy, Vương Bình, Bùi Trường Linh để quảng bá cho Bộ đôi Sinh lời. iTVC có thời lượng 43 giây, thoại ít, không giáo điều về tài chính, nhưng nêu bật được sức mạnh kép - giữ tiền cũng lời, tiêu tiền cũng lời - của tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ Smart Card.

Hình ảnh Vương Bình, Bùi Trường Linh cầm điện thoại, trải nghiệm app MyVIB cùng các câu thoại "đứng cũng lời", "ngồi cũng lời", "chill cũng lời" dí dỏm, đơn giản nhưng đủ để truyền đạt thông điệp tiền trong tài khoản lúc nào cũng sinh lời: tiền nằm im cũng sinh lời đến 4,3%/năm mỗi ngày với tài khoản Siêu Lợi Suất, tiền chi tiêu cũng được hoàn đến 5% khi mua sắm trực tuyến với thẻ Smart Card - một cách gần gũi, dễ hiểu, minh bạch, rõ ràng và an toàn ngay trên app MyVIB. Cùng với tổng số 17 lần nhắc tới "lời" và 5 lần "lợi" lặp lại ở cả hình ảnh lẫn lời thoại, Bộ đôi Sinh lời của VIB đã được khắc họa trong tâm trí khách hàng như một giải pháp sinh lời tối ưu với lợi ích cộng gộp đến 9,3%/năm.

Trong khi đó, xuất hiện trên khắp các tuyến đường chính tại các thành phố lớn là hình ảnh Bộ đôi Sinh lời với thông điệp: Tiền trong tài khoản có thể sinh lời đến 9,3%.

Hành trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chỉ mới bắt đầu, khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi những màn tương tác bất ngờ, cũng như những trải nghiệm giúp tối ưu lợi ích tiếp theo mà VIB sẽ kết hợp cùng dàn Anh Trai tạo ra.

Mới đây, Asian Experience Awards 2025 đã vinh danh VIB ở hạng mục "Trải nghiệm thương hiệu ngân hàng của năm tại Việt Nam", ghi nhận nỗ lực tiên phong của VIB trong việc hợp nhất văn hóa thần tượng với lĩnh vực tài chính, mở ra một định nghĩa hoàn toàn mới về cách thế hệ người dùng hiện đại tiếp cận ngân hàng. Danh hiệu là minh chứng cho tầm nhìn sáng tạo và táo bạo của VIB khi bắt tay cùng chương trình âm nhạc Anh Trai "Say Hi" mùa 1.

Tác động đo lường được từ chiến dịch là vô cùng ấn tượng: 14 tỷ lượt xem toàn cầu, 2,1 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội, lượng tìm kiếm Google cho sản phẩm thẻ VIB tăng 50%, số lượng mở thẻ mới tăng 35% và chi phí trên mỗi khách hàng mới giảm 40%. Vượt lên trên các con số, chiến dịch còn đưa thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ trở thành fanchant ngân hàng đầu tiên được fandom đồng thanh hô vang trong 8 đêm concert.

Mùa 2 này, hãy cùng chờ đón cách VIB thiết lập những chuẩn mực mới về trải nghiệm thương hiệu, cũng như fanchant về Dẫn đầu xu thế sinh lời từ Bộ đôi Sinh lời sẽ khuấy đảo các bữa tiệc âm nhạc cùng dàn Anh Trai như thế nào!

