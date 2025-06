Cuộc chiến Anh Trai vẫn chưa dừng lại: Say Hi sang Mỹ, Chông Gai “đi về nhà”

Sau khi kết thúc 2 đêm concert đáng nhớ với khán giả miền Bắc, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đưa ra thông báo mới. Tối 19/6, NSX Chông Gai công bố - đêm concert thứ 7 và 8 của 33 Anh Tài dự kiến tổ chức ngày 6-7/9/2025, tại TP.HCM. 2 đêm concert có chủ đề “về nhà”, khiến các Gai Con vừa vui mừng vừa xúc động.

Theo đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đang kéo dài kỷ lục concert cho chính mình và cả thị trường tổ chức sự kiện. Nếu Anh Trai Say Hi đã kết thúc chặng nội địa, quyết định tổ chức đêm thứ 7 tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 7 tới đây thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai “đi về nhà”.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 2 chương trình thực tế vượt khỏi phạm vi show, thành công tổ chức liên tiếp nhiều concert thu hút hàng chục nghìn khán giả. Mùa hè 2024, 2 chương trình nối tiếp lên sóng, tạo nên màn so kè chưa từng có. Không chỉ cạnh tranh về chất lượng show, âm nhạc, thành tích, chỉ số và độ thảo luận, cuộc chiến của 2 chương trình Anh Trai còn thể hiện rõ ràng ở sức mạnh fandom và đám đông của mỗi đêm concert.

Không một ai nghĩ, 2 chương trình thực tế lại có sức ảnh hưởng đến thế này, tận 7 - 8 concert liền kề vẫn có khả năng tẩu tán vé kinh ngạc. Mỗi sự kiện của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đều quy tụ dàn nghệ sĩ kỷ lục, khán giả kỷ lục.

Nhưng, hành trình nào cũng đến lúc kết thúc. Chưa ai biết kế hoạch tiếp theo của chương trình là gì. Nhiều người cũng suy đoán, đây có lẽ sẽ là chặng cuối cùng trong hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Concert có thể là encore cho 33 Anh Tài. Nhiều fan đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc nói lời tạm biệt với 2 chương trình Anh Trai. Concert D7 - 8 sắp tới đưa các Gai Con về nhà, hứa hẹn tạo thêm cơn sốt vé tại TP.HCM.