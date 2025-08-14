Cuộc chiến tầm giá 20 đến 40 triệu: Mẫu xe máy điện nào xứng đáng đến từng đồng?

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có. Nếu vài năm trước, người mua vẫn e ngại xe điện vì lo ngại quãng đường di chuyển, thời gian sạc lâu hay độ bền pin, thì nay các hãng đã liên tục cải tiến để xóa bỏ những rào cản này.

VinFast: Đầu tư mạnh cho hệ sinh thái, giá đã bao gồm pin

VinFast hiện là hãng xe nội địa duy nhất sở hữu hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh, từ sản xuất xe, pin, trạm sạc đến dịch vụ hậu mãi. Trong tầm giá 20 đến 40 triệu đồng, VinFast đã nâng cấp nhiều mẫu xe với điểm đáng chú ý là giá bán đã bao gồm pin, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu so với mô hình thuê pin.

VinFast Feliz Neo.

VinFast Feliz Neo (22,4 triệu đồng): Mẫu xe được định vị cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, thiết kế gọn gàng, dễ điều khiển, phù hợp cho cả nam và nữ. Động cơ mạnh mẽ cho phép xe đạt tốc độ tối đa 45 tới 50 km/h, quãng đường đi được lên tới 90 km sau mỗi lần sạc.

VinFast Klara Neo.

VinFast Klara Neo (28,8 triệu đồng): Hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe điện thanh lịch, nhiều tiện nghi hơn Feliz Neo. Klara Neo sở hữu khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng VinFast E-Scooter, cho phép theo dõi tình trạng pin và vị trí xe từ xa.

VinFast Vento Neo.

VinFast Vento Neo (32 triệu đồng): Thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc, Vento Neo mang phong cách thể thao, công suất động cơ cao, tăng tốc mượt mà. Xe được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, phù hợp với người trẻ yêu thích tốc độ nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí vận hành.

Điểm cộng lớn của VinFast là mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp ở các thành phố lớn và dọc các tuyến quốc lộ, giúp người dùng an tâm khi di chuyển xa.

Dat Bike: Cá tính, hiệu năng mạnh mẽ

Khác với VinFast, Dat Bike chọn hướng đi "chất" hơn khi tập trung vào phong cách thiết kế riêng biệt và hiệu suất vận hành mạnh.

Dat Bike Quantum S3 (34,9-35,9 triệu đồng): Giá 34.900.000 triệu đồng (màu đen, cam, xanh dương) và 35.900.000 triệu đồng (màu trắng & xám). Điểm cộng lớn là giá này đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc. Động cơ 6000W và chống nước IP67 cho các bộ phận quan trọng, cho khả năng tăng tốc nhanh và quãng đường di chuyển xa hơn so với nhiều đối thủ.

Dat Bike Quantum S3.

Việc Dat Bike định giá Quantum S3 đã bao gồm pin và bộ sạc là một chiến lược quan trọng, tạo sự khác biệt so với nhiều đối thủ khác trên thị trường. Điều này mang lại sự minh bạch hoàn toàn về giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm mà không phải lo lắng về các chi phí phát sinh sau này.

Với hiệu năng mạnh mẽ và quãng đường di chuyển xa, Quantum S3 là một gói sản phẩm toàn diện, đáp ứng nhu cầu của những người tìm kiếm một chiếc xe điện hiệu quả và không có chi phí ẩn.

Honda ICON e: Lợi thế thương hiệu, mô hình thuê pin

Honda là thương hiệu Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt, nhưng trong mảng xe máy điện, hãng lại chọn mô hình bán xe không kèm pin.

Honda ICON e (26,8 triệu đồng): Đã được phân phối chính thức tại Việt Nam trong năm 2025, ICON e sở hữu kiểu dáng hiện đại, dễ điều khiển, phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị. Mức giá mua xe hấp dẫn nhưng người dùng sẽ phải thuê pin với chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng. Ưu điểm của cách này là giảm chi phí ban đầu, pin hỏng sẽ được đổi mới, nhưng nhược điểm là phát sinh chi phí cố định hàng tháng.

Honda ICON e.

Selex Camel: Chuyên dụng cho giao hàng, đổi pin nhanh

Selex tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, đặc biệt là dịch vụ giao hàng, nên thiết kế xe mang tính thực dụng cao.

Selex Camel (27,8-28,8 triệu đồng): Mẫu xe sở hữu khả năng đổi pin siêu nhanh, chỉ mất vài chục giây tại các trạm của Selex, giúp xe hoạt động liên tục cả ngày mà không phải chờ sạc. Đây là lựa chọn tối ưu cho shipper, chủ cửa hàng, doanh nghiệp logistics. Nhược điểm là giá xe chưa bao gồm pin và người dùng phải tham gia dịch vụ thuê/đổi pin của hãng.

Yadea: Nhiều lựa chọn, giá cạnh tranh

Yadea vốn nổi tiếng với mức giá dễ tiếp cận, mẫu mã đa dạng và chính sách bán kèm pin.

Yadea Orla P (20,49 triệu đồng): Mẫu xe giá rẻ, thiết kế thời trang, phù hợp với học sinh – sinh viên hoặc người đi làm cần phương tiện di chuyển cơ bản.

Yadea V002 (27,9 triệu đồng): Cao cấp hơn Orla P, mẫu xe này có kiểu dáng thanh lịch, động cơ mạnh hơn và quãng đường di chuyển dài hơn. Cả hai mẫu đều dùng ắc quy chì, chi phí thay thế rẻ hơn pin lithium nhưng tuổi thọ thấp hơn.

Pega: Thân thiện với người mới, chi phí thấp

Pega tập trung vào nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là những người muốn một chiếc xe điện đơn giản, dễ dùng và giá rẻ.

Pega AuraS (17,9 triệu đồng) và Pega Go-S (18,9 triệu đồng): Đây là hai mẫu xe rẻ nhất trong danh sách, dùng ắc quy, thiết kế gọn nhẹ, dễ vận hành. Phù hợp cho nhu cầu di chuyển ngắn, không đòi hỏi tốc độ hay công nghệ cao.

Phân khúc xe điện 20 đến 40 triệu đồng tại Việt Nam năm 2025 đang cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. VinFast và Dat Bike nổi bật với sản phẩm chất lượng, giá kèm pin và dịch vụ hậu mãi tốt. Honda và Selex mang đến mô hình thuê pin phù hợp cho những ai muốn giảm chi phí ban đầu hoặc cần vận hành liên tục. Yadea và Pega giữ lợi thế ở giá rẻ, mẫu mã đa dạng, dễ tiếp cận.

Lựa chọn chiếc xe "đáng đồng tiền" nhất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng: di chuyển ngắn trong nội đô, cần phong cách cá tính, hay phục vụ công việc giao hàng. Một điều chắc chắn, cuộc chiến này sẽ còn nóng hơn nữa khi các hãng tiếp tục tung ra sản phẩm mới và nâng cấp công nghệ để chinh phục khách hàng Việt.

Better Choice Awards 2025 sẽ đưa xe máy điện vào danh sách tôn vinh, như một dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò của phương tiện xanh trong đời sống đô thị. Hạng mục mới này không chỉ ghi nhận những đột phá công nghệ, khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, mà còn hướng tới truyền cảm hứng cho cộng đồng chuyển dịch sang giao thông bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net-Zero 2050 của Việt Nam.