Cuộc đua mở loạt công ty bạc tỷ của ca sĩ, rapper Việt: Người sinh năm 2001 đã là giám đốc, 1 “ông trùm” đều đặn mỗi năm thành lập 1 doanh nghiệp

Vừa cầm mic, vừa là Chủ tịch, Giám đốc

Ngoài vai trò ca sĩ, rapper, hiện nhiều thần tượng V-pop đang đứng sau hàng loạt các công ty giải trí có vốn điều lệ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo Cổng TT Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sơn Tùng - MTP đang là “ông trùm” sở hữu đến 3 công ty giải trí cùng mang thương hiệu M-TP, bao gồm M-TP Entertainment, M-TP Talent và M-TP & Friends.

Sau khi rời ông bầu Quang Huy, giọng ca “Lạc trôi” thành lập M-TP Entertainment vào tháng 11/2016. Chỉ sau đó 1 năm, Công ty CP M-TP Talent do Sơn Tùng làm Giám đốc tiếp tục được ra đời. Công ty này trải qua nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông.

Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ thành lập công ty tạo nhiều dấu ấn rõ rệt

Theo cập nhật mới nhất, hiện M-TP Talent gồm 4 cổ đông: Công ty TNHH M-TP Entertainment (góp 27 tỷ đồng, tương đương 90%), Nguyễn Trần Dương (góp 300 triệu đồng, tương đương 1%), Đặng Trần Hùng (góp 600 triệu đồng, tương đương 2%) và Lê Ngọc Châu (góp 2,1 tỷ đồng, tương đương 7%).

Tiếp tục, đến tháng 10/2018, Sơn Tùng cùng cộng sự của mình cho ra đời công ty CP M-TP & Friends. Tại đây, nam ca sĩ chỉ góp 80% vốn (1,6 tỷ đồng) và không nắm giữ vai trò giám đốc hay chủ tịch. Giám đốc của công ty này là ông Lê Ngọc Châu.

Một nam ca sĩ khác của showbiz cũng đang đứng sau 2 công ty giải trí, đó là Hà Anh Tuấn. Tại đây, anh không giữ vai trò chủ tịch hay giám đốc mà chỉ là cổ đông góp vốn. Song 2 công ty đều có vai trò quan trọng trong việc kinh doanh sản phẩm âm nhạc của giọng ca này, như liveshow “See Sing Share”, live concert “Sketch A Rose”, “Storii”…

Tương tự như Hà Anh Tuấn, hiện một số ca sĩ Việt chỉ đang góp phần lớn số vốn trong việc thành lập công ty mang thương hiệu của chính mình, mà không giữ vai trò là người đại diện pháp luật.

Như “Em xinh” Phương Mỹ Chi (SN 2003) là cổ đông góp 50% số vốn vào công ty PMC Entertainment. “Anh trai” Quang Hùng MasterD có 85% cổ phần tại công ty MasterD Entertainment. Hoà Minzy góp đến 90% vốn tại công ty HMZ Entertainment.

HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi là những ca sĩ trẻ nắm vai trò quan trọng trong công ty tự thành lập

J97 có số vốn khiêm tốn hơn, 20%, tương đương khoảng 1 tỷ đồng tại công ty J97 Entertainment. Cổ đông góp 80% số vốn còn lại là bà Trần Thị Cẩm Loan - Giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, một số ca sĩ, rapper lại đích thực là giám đốc, chủ tịch tại các công ty do chính mình thành lập như: Wean Lê, Pháp Kiều (SN 2001), Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Ông Cao Thắng, Caption Boy (SN 2003).

Vì sao các ca sĩ mở công ty riêng?

Trên thực tế, việc các ca sĩ tự mở công ty riêng không phải xu hướng mới trong showbiz Việt. Từ trước năm 2010, một số nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh… đã tuyên bố ra mắt công ty giải trí.

Ưu điểm của việc các nghệ sĩ sở hữu công ty riêng nằm ở sự chủ động sáng tạo nghệ thuật, tự khẳng định dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp. Các ca sĩ có thể tự quyết định định hướng nghệ thuật, từ việc chọn bài hát, sản xuất MV, đến tổ chức liveshow mà không phụ thuộc vào công ty quản lý.

Trong tự truyện của mình, Sơn Tùng cho biết việc thành lập M-TP Entertainment là bước đi giúp anh trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thay vì ca sĩ đơn thuần. Sơn Tùng khi đó cũng bày tỏ muốn công ty của mình trở thành một lò đào tạo nghệ sĩ mới.

“Tôi không muốn mãi an toàn dưới cái bóng của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Mọi người thấy số lượng công việc của tôi rất nhiều, nhưng đây chỉ là những bước đầu tiên để tôi trở thành khác biệt, vươn tầm quốc tế… , Sơn Tùng M-TP nói trong buổi họp báo công bố chiến lược phát triển công ty năm 2020.

Với Hà Anh Tuấn, việc thành lập Viet Vision và VV Creative giúp anh tạo dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực quảng cáo và giải trí. Doanh nghiệp này đứng sau thành công các chương trình âm nhạc cháy vé của chính Hà Anh Tuấn, góp phần vào thành công của 2 mùa trao giải VinFuture và hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức của Tập đoàn Trung Nguyên.

Hà Anh Tuấn thành công trong sự nghiệp âm nhạc lẫn kinh doanh

Bên cạnh đó, công ty của các nghệ sĩ này đều có đội ngũ chuyên trách về truyền thông, các vấn đề liên quan đến xử lý hợp đồng, pháp luật… Sơn Tùng M-TP khẳng định: “Khi tôi chuyển mình từ một nghệ sĩ sang một "ông chủ tịch", tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng bên cạnh tôi là những con người tài giỏi”.

Việc tự mở công ty giúp ca sĩ tối ưu hóa lợi nhuận từ các dự án âm nhạc, sự kiện, hoặc hợp đồng quảng cáo, thay vì chia sẻ phần lớn lợi nhuận cho công ty quản lý. Điều này cũng giúp nghệ sĩ tránh được tranh cãi liên quan đến tài chính và tranh chấp bản quyền các sản phẩm âm nhạc khi “dứt áo ra đi”.

Điển hình là nữ ca sĩ Orange, Lyly, từng ra mắt thành công dưới trướng công ty Công ty TNHH Super Brothers của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với nhiều bản hit triệu views. Thế nhưng đầu năm 2020, hai nghệ sĩ này rời công ty vì không chung định hướng phát triển và bất đồng về vấn đề tài chính, dẫn tới loạt ồn ào liên quan đến pháp lý giữa 2 bên. Công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa đã khởi kiện, yêu cầu Orange và Lyly bồi thường 15,5 tỷ đồng.

Cuộc chia tay không êm đẹp này khiến ca sĩ Orange không thể biểu diễn các bài hát làm nên tên tuổi của cô vì công ty nắm giữ bản quyền, xây dựng lại fanpage từ con số 0, đồng thời tự nguyện trả tiền để chấm dứt hợp đồng cũ. Orange gia nhập công ty quản lý mới còn Lyly ký hợp đồng quản lý thương mại với công ty NOMAD MGMT Vietnam thuộc hệ sinh thái DatVietDAC sau chương trình Em Xinh Say Hi.

Orange, Lyly từng “lao đao” vì tranh chấp với công ty cũ

Ca sĩ J97 cũng rời công ty ICM Entertainment do mâu thuẫn tài chính và tự thành lập công ty riêng mang tên Công ty TNHH J97 Entertainment. J97 không còn được hát những bản hit đình đám như Sóng gió, Bạc phận… vì vấn đề bản quyền. Dù vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến đời tư, nam ca sĩ này vẫn nhanh chóng ra mắt nhiều bài hát thành công.

Tự làm Giám đốc, Chủ tịch công ty có thể mang lại cơ hội lớn để nghệ sĩ nâng tầm sự nghiệp nhưng đồng thời, họ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do thiếu kinh nghiệm quản lý và vận hành, gặp phải cạnh tranh trong ngành giải trí, áp lực về tài chính… Điều này đòi hỏi các ca sĩ cần có chiến lược rõ ràng trong việc tự mở công ty, có đội ngũ hỗ trợ tốt để cả công ty và nghệ sĩ đều phát triển lâu dài.