Cuộc đua ngầm tại thị trường quà tặng Trung Thu 2025

Trung Thu 2025 không còn là dịp đơn thuần của lễ hội, mà đã trở thành mùa "chiến trường thương hiệu" cho doanh nghiệp Việt. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho thấy hàng chục nghìn doanh nghiệp bao gồm cả nhóm FDI, startup và nội địa đều có thể tham gia vào cuộc chơi quà tặng doanh nghiệp.

Theo báo cáo từ CHUS (tháng 6/2025), xu hướng quà tặng doanh nghiệp tại Việt Nam tập trung vào cá nhân hóa, bền vững và tính thực tế. Đặc biệt ngành quà dịp lễ nhu cầu tặng quà có giá trị cao cấp đang tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ tặng quà cho đủ nghi lễ mà đang đòi hỏi giải pháp ghi dấu thương hiệu và trải nghiệm riêng biệt trong mỗi hộp quà.

Trung Thu năm nay không còn là dịp lễ thuần túy mà trở thành "mùa vàng" cho những thương hiệu biết tận dụng cuộc chơi quà tặng doanh nghiệp. Càng gần cao điểm, thị trường càng nóng: ngân sách tăng, yêu cầu gắt gao và tốc độ ra quyết định thì… tính bằng ngày.

Các doanh nghiệp giờ không chỉ cần một hộp quà "đẹp và đủ" mà là một trải nghiệm đủ gây nhớ: từ thiết kế, cách mở hộp, câu chuyện đằng sau đến cảm xúc giữ lại sau mỗi miếng bánh. Hộp quà trở thành một "điểm chạm" quan trọng để thể hiện đẳng cấp thương hiệu. Đặc biệt trong nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ, mỹ phẩm. Đây đều là nơi mà sự khác biệt đôi khi chỉ tính bằng cảm nhận trong vài giây.

Cạnh tranh vì thế cũng nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ giữa các thương hiệu quà tặng truyền thống mà còn với những startup thiết kế trẻ, linh hoạt, nhạy xu hướng. Những bên có năng lực về cá nhân hóa kể cả số lượng ít đang được "săn" ráo riết. Một nửa thị trường tìm cách tạo hiệu ứng bất ngờ bằng thiết kế mới, nửa còn lại chọn cách giữ giá trị bằng sự chỉn chu từng chi tiết.

Trong cuộc đua ấy, Tai Thong nổi bật không vì ồn ào mà nhờ sự nhạy xu hướng thể hiện trong từng bộ sưu tập hàng năm. Họ luôn có sự đổi mới, kể chuyện bằng thiết kế và giữ trải nghiệm đồng nhất từ hộp quà đến hương vị. Cộng thêm kinh nghiệm xử lý các đơn hàng lớn phức tạp, cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng doanh nghiệp. Khiến Tai Thong trở thành một trong những lựa chọn đang được nhiều thương hiệu lớn ưu tiên mùa Trung Thu này.

Năm nay, bộ sưu tập "Tinh Quang Đoàn Viên" tiếp tục thể hiện rõ tinh thần đó. Lần đầu tiên, Tai Thong đưa nghệ thuật Gothic cổ điển vào thiết kế hộp quà với các chi tiết mái vòm, họa tiết đối xứng và cấu trúc mang chiều sâu lịch sử. Kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng Starlight Film hiện đại, hộp quà không chỉ phát sáng khi mở ra mà còn tạo ra chuyển động lấp lánh như ánh trăng thực thụ. Biến mỗi lần trao tặng trở thành một khoảnh khắc được ghi nhớ và ấn tượng.

BST Trung Thu Tai Thong 2025: "Tinh Quang Đoàn Viên"

Với Cát Quang Niên, Tai Thong gợi mở sự khởi đầu thanh bình qua gam xanh da trời và chi tiết Gothic khắc họa tinh tế. Nhật Nguyệt Giao lại tạo điểm nhấn bằng sự đối lập hòa quyện giữa sắc navy trầm sâu ôm lấy ánh cam rực rỡ, gợi hình ảnh giao hòa nhật nguyệt.

Trong khi đó, Lục Bảo Tráp gây ấn tượng bởi chất liệu nhung sang trọng và sắc lục bảo thanh tĩnh như viên ngọc giữa mùa trăng. Cùng nằm trong BST Tinh Quang Đoàn Viên, ba thiết kế này được Tai Thong định vị cho các nhóm khách hàng khác nhau từ ngân hàng, bất động sản đến các thương hiệu cao cấp với khả năng cá nhân hóa linh hoạt nhưng vẫn giữ đồng bộ trải nghiệm về thiết kế, ánh sáng và cảm xúc.

Tai Thong cũng giới thiệu ba hương vị mới lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản: Đậu đỏ bạch quả trứng muối, Trà xanh đậu xanh vị chanh và Khoai môn sữa dừa trứng muối. Kết hợp với bộ sưu tập vị quen như Sầu riêng Musang King, Dứa dẻo Đài Loan, Cendol sữa dừa, Thập cẩm bào ngư chà bông gà, Thập cẩm vi cá chà bông gà, Thập cẩm sò điệp chà bông gà,... lựa chọn cho từng nhóm khách hàng trở nên dễ dàng và tinh tế hơn bao giờ hết.

Bánh Trung Thu Đậu đỏ bạch quả trứng muối

Quà Trung Thu đang trở thành một "mặt trận mềm" cho các doanh nghiệp Việt ghi điểm với khách hàng và đối tác. Ai đi trước, chọn đúng sản phẩm, đúng đối tác sẽ kiểm soát tốt hơn hình ảnh thương hiệu trong mắt người nhận. Một số thương hiệu như Tai Thong đã sớm định vị rõ ràng ở phân khúc quà tặng lễ hội cho doanh nghiệp, với tư duy sản phẩm chỉn chu đến từng chi tiết: từ thiết kế hộp, cấu trúc vị cho đến khả năng xử lý đơn hàng lớn theo yêu cầu.

