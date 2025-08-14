Cuộc đua phủ sóng MXH của ngành ngân hàng trong quý 2/2025: Chỉ 1 ông lớn Big 4 lọt top 5, Techcombank về nhì, hạng nhất gây bất ngờ

Theo thống kê của YouNet Media, chỉ riêng trong Q2/2025, thị trường ngân hàng đã thu hút 699.018 người dùng tạo ra hơn 1.9 triệu thảo luận có liên quan tới các thương hiệu.

Tuy nhiên, chỉ 37,3 % lượt thảo luận đến từ nhóm người dùng chất lượng (Qualified Users – những người dùng không có dấu hiệu bất thường về tần suất, số lượng hay trùng lặp nội dung). Tuy chưa đạt mức kỳ vọng so với tiềm năng ngành, song tỷ lệ này vẫn cao hơn đáng kể so với các lĩnh vực khác.

Từ dữ liệu trên có thể thấy, ngành Ngân hàng hiện đang ghi nhận tỷ lệ thảo luận sôi động cùng lượng người dùng chất lượng vượt trội, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ đối với nhóm khách hàng tiềm năng và hiểu rõ giá trị thực.

Top 5 thương hiệu ngành ngân hàng chiếm 80% Thị phần thảo luận (CFQU) và người dùng chất lượng (QU) đều là những cái tên nổi bật, bao gồm: VPBank, Techcombank, TPBank, VIB & VietinBank. Đây đồng thời cũng là nhóm các ngân hàng gắn liền với các hoạt tài trợ cho các gameshow và sự kiện âm nhạc – giải trí đình đám như: Show – Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Show – Em Xinh Say Hi, Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark 2025,…

VPBank giữ vững vị trí dẫn đầu với 285.680 lượt thảo luận, chiếm 38,42% thị phần thảo luận từ người dùng chất lượng, đồng thời sở hữu lượng Qualified Users đông đảo nhất (174.363 người thảo luận – chiếm 37,21%).

Techcombank đứng thứ hai với 120.034 lượt thảo luận (16.14%) từ 72.992 Qualified Users (15,58%).

TPBank xếp thứ ba với 87.677 lượt thảo luận (11,79%), tiếp theo là VIB với 51.803 thảo luận (6,97%) và VietinBank với 50.751 thảo luận (6,82%).

Các ngân hàng còn lại chiếm hơn 20% còn lại về cả số lượng thảo luận và người dùng chất lượng.

Theo YouNet Media, VPBank, Techcombank và TPBank đang dẫn đầu nhờ khai thác hiệu quả 03 yếu tố cốt lõi: các hoạt động & sự kiện quy mô lớn, nội dung giải trí hấp dẫn và ưu đãi thực tiễn cho khách hàng.

Cụ thể, VPBank (VPBank K-Star Spark In Vietnam) tận dụng sức hút từ các nghệ sĩ quốc tế cùng quyền lợi ưu tiên, tạo “cơn sốt” thảo luận vượt xa các thương hiệu khác tại thời điểm diễn ra sự kiện.



Trong khi đó, Techcombank (với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chương trình Tân Binh Toàn Năng) duy trì lượng thảo luận ổn định liên tục trong cả 3 tháng thông qua tổ hợp hoạt động đa kênh (hoạt động livestream trên Fanpage Facebook & Youtube).

TPBank (Em Xinh Say Hi) lại cho thấy phong độ ổn định về mức độ thảo luận nhờ việc biến mỗi tập phát sóng – show giải trí thành “điểm nóng” trên mạng xã hội, cộng hưởng cùng nội dung do chính nhân viên lan tỏa.

Nhận thấy đặc thù chung giữa ba thương hiệu ngân hàng này là khả năng biến sự kiện thành chất xúc tác truyền thông, kéo dài hiệu ứng qua các ưu đãi và tương tác thực tế, từ đó không chỉ nâng thị phần người dùng chất lượng mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong tâm trí khách hàng.