Cuộc đua robot hình người tiếp tục nóng

Khi cuộc đua phát triển robot hình người ngườ trở nên nóng hơn trên toàn cầu thì startup X Square Robot ngay đầu tuần này công bố, đã huy động được khoảng 100 triệu USD trong vòng gọi vốn do Alibaba Cloud dẫn dắt.

Theo Giám đốc vận hành (COO) Yang Qian, đây là vòng gọi vốn thứ tám của công ty kể từ khi thành lập chưa đầy hai năm, vào tháng 12/2023. Bà cho biết thỏa thuận mới đã nâng tổng số vốn mà X Square Robot huy động được lên khoảng 2 tỷ Nhân dân tệ (280 triệu USD).

HongShan (trước đây là Sequoia Capital China) cũng tham gia vào vòng gọi vốn mới, cùng với Meituan, Legend Star, Legend Capital và INCE Capital. Startup này từ chối bình luận về mức định giá.

Robot được trưng bày tại Robot Mall, cửa hàng robot thông minh đầu tiên trên thế giới, vào ngày 6/8/2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Các nhà đầu tư mạo hiểm đang đổ xô rót vốn vào lĩnh vực robot hình người với kỳ vọng việc tích hợp cùng trí tuệ nhân tạo sinh tạo (generative AI) sẽ thay đổi cách máy móc tương tác với con người.

“Hiện tại chúng ta cần robot có khả năng vận hành và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp một cách tự chủ”, bà Yang Qian nói. Bà chỉ ra rằng, sau nhiều thập kỷ nỗ lực phát triển robot vốn chủ yếu chỉ có thể thực hiện các tác vụ hạn chế như cầm nắm đồ vật, ngành công nghiệp được đánh giá là đầy tiềm năng này đã nhận ra rằng AI là yếu tố cần thiết để giúp những cỗ máy này mở rộng năng lực.

Cũng trong đầu tuần, X Square Robot công bố một “mô hình nền tảng mã nguồn mở cho trí tuệ nhân tạo gắn với phần cứng” mang tên Wall-OSS. Mã nguồn mở có nghĩa là các nhà phát triển và công chúng có thể truy cập mã gốc và sử dụng miễn phí.

“Embodied AI” đề cập đến các ứng dụng công nghệ được tích hợp với phần cứng, chẳng hạn như robot hoặc phương tiện tự hành.

Startup này cho biết họ là đơn vị đầu tiên công khai mã nguồn một mô hình AI chuyên dành cho robot đồng thời kỳ vọng “quản gia robot” sẽ trở thành hiện thực trong vòng năm năm tới.

Bà Yang Qian thừa nhận rằng AI cho robot hiện vẫn tụt hậu so với những tiến bộ của AI sinh tạo trong trò chuyện hoặc viết mã và cho rằng công nghệ dành cho robot sẽ chưa đạt đến năng lực tương đương ChatGPT 3.5 trong ít nhất 12 tháng tới. Bà cũng lưu ý rằng lĩnh vực “embodied AI” hiện vẫn chưa có các thước đo rõ ràng để xác định tiến bộ tương đối.

Theo bà Yang Qian, trong khi startup này sử dụng chip của Nvidia cho các tác vụ tính toán, những chức năng khác chỉ cần các chip ô tô có công suất thấp hơn, có thể được cung ứng trong nước.

Thị trường tỷ USD

Theo GS Khoa robot và tự động hóa tại Đại học Hong Kong, Xi Ning, mặc dù có thể mất thêm 5 đến 10 năm nữa để robot tạo ra tác động thực sự và tham gia vào đời sống sống xã hội nhưng kết quả cuối cùng là chúng có thể trở thành thiết bị điện tử tiêu dùng được áp dụng rộng rãi tiếp theo.

Ảnh minh họa

"Mọi người sẽ cần chúng, giống như ô tô, như điện thoại di động. Thị trường tiềm năng sẽ rất lớn", ông Xi Ning nói với CNN.

Năm ngoái, Goldman Sachs dự đoán rằng thị trường robot toàn cầu sẽ có giá trị 38 tỷ USD vào năm 2035. Trong 5 năm, tổ chức này ước tính sẽ có khoảng 250.000 đơn vị robot người máy, chủ yếu sử dụng trong công nghiệp, được xuất xưởng. Trong khi đó, người tiêu dùng sẽ mua khoảng một triệu đơn vị mỗi năm trong khoảng một thập kỷ tới.

Và trong cuộc cạnh tranh này, các công ty Trung Quốc đang muốn đi đầu trong thị trường đầy tiềm năng này, giống như thành công họ đã từng có với thị trường xe điện (EV).

Mặc dù tham gia cuộc đua muộn hơn các đối thủ Mỹ bao gồm Tesla, Boston Dynamics và Figure AI, các chuyên gia cho biết các công ty Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. CNN đánh giá, với khả năng "siêu phàm" trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cắt giảm chi phí, các công ty Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt robot hình người.