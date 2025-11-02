Cuộc đua vốn hóa ngân hàng tháng 10: MB và Eximbank giảm mạnh nhất, bộ 3 HDBank, NCB, PG Bank 'gây bão'

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục trải qua một tháng ảm đạm. Theo số liệu từ 27 ngân hàng niêm yết, tổng vốn hóa toàn ngành tính đến ngày 31/10/2025 đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, giảm 3,61% so với cuối tháng 9. Có tới 17 ngân hàng giảm vốn hóa, 9 ngân hàng tăng và 1 ngân hàng đi ngang.

Ở nhóm dẫn đầu, Vietcombank vẫn vững vàng vị trí số 1 dù giảm 3,9%, xuống còn gần 498 nghìn tỷ đồng. VietinBank dù giảm 3,5% vốn hóa nhưng lại tăng 1 bậc do BIDV giảm sâu 6,5% và tụt xuống vị trí thứ 3. Hai ngân hàng tư nhân lớn là Techcombank và VPBank cùng mất hơn 7%, lần lượt giữ hạng 4 và 5.

Ông lớn nhà nước còn lại là MB giảm tới gần 10% vốn hóa, là ngân hàng giảm mạnh thứ 2 trong tháng 10.

Các ngân hàng tầm trung biến động nhẹ, trong đó LPBank tăng 2,4%, ACB đi ngang còn Sacombank, SHB giảm hơn 2%.

Phía bên dưới, VIB và TPBank giảm quanh mức 7%. SeABank và Eximbank tiếp tục nằm trong nhóm giảm mạnh nhất, mất lần lượt 8,3% và 14,8% vốn hóa.

Điểm sáng nổi bật của tháng 10 nằm ở nhóm ngân hàng tăng trưởng, với 9 cái tên ngược dòng. Dẫn đầu là HDBank với mức tăng 13,5%, đưa vốn hóa vượt mốc 123 nghìn tỷ đồng, củng cố vị trí thứ 9. NCB và PG Bank gây bất ngờ khi cùng tăng trên 66%, lần lượt leo lên hạng 18 và 26.

Tổng thể, vốn hóa toàn ngành giảm hơn 100 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh mạnh



