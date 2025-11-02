Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đua vốn hóa ngân hàng tháng 10: MB và Eximbank giảm mạnh nhất, bộ 3 HDBank, NCB, PG Bank 'gây bão'

02-11-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Vốn hóa MB giảm gần 10% trong tháng 10 còn Eximbank giảm 14,8%, mạnh nhất trong số các ngân hàng. Vốn hóa BIDV cũng giảm mạnh khiến ngân hàng này mất vị trí top 2 vào tay VietinBank.

Cuộc đua vốn hóa ngân hàng tháng 10: MB và Eximbank giảm mạnh nhất, bộ 3 HDBank, NCB, PG Bank 'gây bão'- Ảnh 1.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục trải qua một tháng ảm đạm. Theo số liệu từ 27 ngân hàng niêm yết, tổng vốn hóa toàn ngành tính đến ngày 31/10/2025 đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, giảm 3,61% so với cuối tháng 9. Có tới 17 ngân hàng giảm vốn hóa, 9 ngân hàng tăng và 1 ngân hàng đi ngang.

Ở nhóm dẫn đầu, Vietcombank vẫn vững vàng vị trí số 1 dù giảm 3,9%, xuống còn gần 498 nghìn tỷ đồng. VietinBank dù giảm 3,5% vốn hóa nhưng lại tăng 1 bậc do BIDV giảm sâu 6,5% và tụt xuống vị trí thứ 3. Hai ngân hàng tư nhân lớn là Techcombank và VPBank cùng mất hơn 7%, lần lượt giữ hạng 4 và 5.

Ông lớn nhà nước còn lại là MB giảm tới gần 10% vốn hóa, là ngân hàng giảm mạnh thứ 2 trong tháng 10.

Các ngân hàng tầm trung biến động nhẹ, trong đó LPBank tăng 2,4%, ACB đi ngang còn Sacombank, SHB giảm hơn 2%. 

Phía bên dưới, VIB và TPBank giảm quanh mức 7%. SeABank và Eximbank tiếp tục nằm trong nhóm giảm mạnh nhất, mất lần lượt 8,3% và 14,8% vốn hóa.

Điểm sáng nổi bật của tháng 10 nằm ở nhóm ngân hàng tăng trưởng, với 9 cái tên ngược dòng. Dẫn đầu là HDBank với mức tăng 13,5%, đưa vốn hóa vượt mốc 123 nghìn tỷ đồng, củng cố vị trí thứ 9. NCB và PG Bank gây bất ngờ khi cùng tăng trên 66%, lần lượt leo lên hạng 18 và 26. 

Tổng thể, vốn hóa toàn ngành giảm hơn 100 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh mạnh

Cuộc đua vốn hóa ngân hàng tháng 10: MB và Eximbank giảm mạnh nhất, bộ 3 HDBank, NCB, PG Bank 'gây bão'- Ảnh 2.


Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần cuối tháng 10

Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần cuối tháng 10 Nổi bật

Hòa Phát nợ vay gần 100.000 tỷ, chi phí lãi vay tăng vọt vì một lý do đặc biệt

Hòa Phát nợ vay gần 100.000 tỷ, chi phí lãi vay tăng vọt vì một lý do đặc biệt Nổi bật

Siết quy định an toàn tài chính với công ty chứng khoán, quản lý quỹ từ tháng 12/2025

Siết quy định an toàn tài chính với công ty chứng khoán, quản lý quỹ từ tháng 12/2025

21:19 , 01/11/2025
Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình

15:55 , 01/11/2025
Doanh nghiệp hàng hải lãi lớn, nhưng sóng gió chưa dừng lại

Doanh nghiệp hàng hải lãi lớn, nhưng sóng gió chưa dừng lại

13:40 , 01/11/2025
Tăng mạnh dòng vốn đổ vào bất động sản

Tăng mạnh dòng vốn đổ vào bất động sản

13:39 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên