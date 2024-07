Cuộc hội ngộ của huyền thoại ẩm thực Peter Gilmore và Sam Aisbett

Huyền thoại Peter Gilmore và tầm ảnh hưởng đến Sam Aisbett

Peter Gilmore, một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất tại Úc, là bếp trưởng điều hành của Nhà hàng Quay tại Sydney danh tiếng. Anh đã giúp Quay đạt Three Chefs Hats của The Sydney Morning Herald Good Food Guide suốt 22 năm, đạt 3 sao Australian Gourmet Traveller Restaurant Guide suốt 18 năm và 5 năm liền nằm trong danh sách World’s 50 Best Restaurants. Bên cạnh đó, anh còn là Bếp trưởng điều hành của Nhà hàng Bennelong, tác giả của 3 cuốn sách nấu ăn nổi tiếng và giám khảo khách mời quen thuộc của Masterchef Australia. Peter Gilmore, nói ngắn gọn, chính là một trong những người thầy có sức ảnh hưởng lớn nhất đến đầu bếp Sam Aisbett.

Đầu bếp Peter Gilmore (Ảnh: QUAY)

Trong thời gian làm việc tại Quay, Sam Aisbett không chỉ cùng Peter phát triển các món ăn mà còn quản lý đội ngũ bếp và làm việc chặt chẽ với các nông trại để cung cấp nguyên liệu dành riêng cho nhà hàng. Peter là một trong những đầu bếp đầu tiên tại Úc ủng hộ việc sử dụng các loại rau củ đặc sản từ các nhà sản xuất nhỏ cho các nhà hàng cao cấp. Cách làm này đã truyền cảm hứng để Sam theo đuổi những trải nghiệm nguyên bản, khám phá hương vị tự nhiên của thực phẩm địa phương để đưa vào món ăn sang trọng tại nhà hàng Akuna. Peter thực sự có "ảo thuật" để tạo nên những món ăn kỳ diệu từ những loại nguyên liệu độc đáo. Một tuyệt tác mà ai đến Quay cũng phải thử chính là món tráng miệng White Coral. Món ăn thể hiện kỹ nghệ đỉnh cao của người đầu bếp, với hình dáng bên ngoài đơn giản nhưng lại chứa đựng sự phức tạp đầy quyến rũ. Mousse sô cô la trắng của Pháp, kem và lòng trắng trứng được dùng để tạo ra khối san hô mỏng manh tuyệt đẹp, kết hợp cùng kem xoài và kem dừa mát lạnh tạo nên trải nghiệm vị giác đỉnh cao và khó cưỡng.

Nhà hàng Quay nổi tiếng của Úc, nơi Sam đã dành nhiều năm tôi luyện và trở thành Head Chef đầu tiên của nhà hàng (Ảnh: QUAY)

Sự bình tĩnh trong cách làm việc của Peter cũng ảnh hưởng lớn đến Sam. "Tôi chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng trong bếp, mặc dù có hàng chục nhân viên và hàng trăm vị khách đến ăn mỗi ngày", Sam nói. Điều đó trở thành kim chỉ nam để Sam xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp nhưng vẫn thoải mái trong những căn bếp rộn tiếng cười của Akuna. Nhờ đó mà anh liên tục gặt hái những ngôi sao Michelin đáng mơ ước tại Singapore và gần đây nhất là tại Việt Nam, sau chưa đầy một năm mở cửa nhà hàng Akuna.

Cuộc hội ngộ ý nghĩa tại Mate’s Mash-Up

Trước dịp sinh nhật đầu tiên của nhà hàng Akuna vào tháng Bảy này, cùng với việc nhận ngôi sao Michelin danh giá, sự xuất hiện của người thầy, cố vấn và người bạn đặc biệt Peter Gilmore có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đầu bếp Sam Aisbett.

White Coral, tuyệt tác ngọt ngào khó cưỡng của Peter Gilmore (Ảnh: QUAY)

Sự kiện Mates Mash-Up diễn ra vào ngày 20/7 không chỉ là bữa tối duy nhất nơi hai bậc thầy đầu bếp sẽ trình diễn những kỹ nghệ ẩm thực đỉnh cao, mà còn là dịp để Sam gặp lại người đã truyền cảm hứng lớn nhất cho mình, tại nơi đã giúp anh vực dậy đam mê với nấu nướng. Chia sẻ về điều này, Sam không giấu được sự hào hứng: "Peter là bạn thân và cũng là cố vấn lâu năm của tôi. Tôi luôn bị kích thích bởi cách anh kết hợp hương vị và cấu trúc trong các món ăn. Giờ đây, sau nhiều năm, chúng tôi lại đứng cùng nhau trong căn bếp và đây sẽ là màn hợp tác tuyệt vời". Cùng lúc đó, là một đầu bếp tầm cỡ thế giới lần đầu đến Việt Nam và tái ngộ học trò trong căn bếp danh giá Michelin, Peter Gilmore cũng có nhiều phấn khởi: "Tôi rất tự hào khi được tham gia cùng Sam trong bếp của cậu. Sam là một người bạn và cũng là một đầu bếp tài năng hiếm có. Tôi rất mong được xem những gì cậu sẽ thể hiện tại Akuna".

Cuộc tái ngộ của thầy và trò diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa ẩm thực, tạo nên nguồn cảm hứng cho hai đầu bếp người Úc cùng khám phá những hương vị tự nhiên, nguyên bản và mới lạ tại Việt Nam. Không chỉ là một bữa tiệc tôn vinh niềm đam mê nấu nướng của các đầu bếp, AKUNA x QUAY Mate’s Mash-up còn là điểm hẹn để các thực khách thưởng thức cách mà tài nghệ đỉnh cao biến hóa cùng tinh thần sáng tạo để tạo ra những trải nghiệm vượt mọi giới hạn.