Cuộc sống bí ẩn của nữ nghệ sĩ đình đám giải nghệ ở tuổi 40, bị đồn cưới Phi Hùng

Quyết định giải nghệ ở tuổi 40 gây tiếc nuối

Ngọc Lan sinh năm 1985, được biết đến là một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ những năm đầu thập niên 2000, và nhanh chóng khẳng định vị thế qua hàng loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là những vai có chiều sâu nội tâm, bi kịch.

Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Khán giả ưu ái gọi Ngọc Lan là "kiều nữ màn ảnh nhỏ" nhờ khả năng hóa thân đa dạng trong những bộ phim như Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Mặt nạ hoa hồng, và gần đây nhất là Trói buộc yêu thương, Luật trời...

Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Lan đã gặt hái giải thưởng Cánh diều vàng, HTV Awards 2014 và nhiều giải thưởng danh giá khác, minh chứng cho sự công nhận của giới chuyên môn và khán giả.

Năm 2023, dù vẫn tham gia phim ảnh, nhưng tần suất đóng phim của Ngọc Lan đã giảm đi đáng kể. Đến năm 2024, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau hơn 21 năm hoạt động nghệ thuật, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Nữ diễn viên gây tiếc nuối khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40

Theo nữ diễn viên, quyết định ngưng đóng phim được cô suy nghĩ kỹ lưỡng và đấu tranh tâm lý trong suốt 2 năm. Quá trình bận rộn đi quay, xa cách con khiến Ngọc Lan cảm thấy dằn vặt. Bên cạnh đó, cô nhận thấy quan điểm nghề và tư duy không còn phù hợp với một số ê-kíp và nhà sản xuất. Cô chọn dừng lại kịp thời để tránh những nuối tiếc về sau.

Đường tình duyên lận đận và tin đồn "cưới Phi Hùng"

Sự nghiệp thành công là thế, nhưng đường tình duyên của Ngọc Lan lại khá truân chuyên. Năm 2016, nữ diễn viên kết hôn với diễn viên Thanh Bình - người từng hợp tác cùng cô trong phim Chiếc giường chia đôi. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được yêu mến bởi hình ảnh đẹp và đời sống gia đình hạnh phúc. Năm 2017, Ngọc Lan sinh con trai Louis.

Tuy thành công trong nghệ thuật, nhưng Lan Ngọc lại trắc trở tình duyên

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn. Từ đó, nữ diễn viên gần như không công khai thêm mối quan hệ nào. Cô một mình nuôi con, tập trung vào công việc và hạn chế nhắc đến đời tư.

Tuy nhiên, vào giữa năm 2024, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn cô chuẩn bị cưới ca sĩ Phi Hùng. Thời điểm đó, Phi Hùng lên tiếng phủ nhận, anh mong an ninh mạng kiểm soát chặt chẽ, không để lọt tin rác. Về phía Ngọc Lan, cô giữ im lặng.

Cuộc sống kín tiếng, giàu có ở tuổi 40

Từ tháng 6/2025, khán giả nhận ra Ngọc Lan "mất hút" khỏi mạng xã hội, trong khi trước đó, cô vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc và những khoảnh khắc cùng con trai. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.

Mới đây, trong một số hình ảnh hiếm hoi được fanclub chia sẻ, Ngọc Lan khiến khán giả ngỡ ngàng với mái tóc ngắn cá tính, phong cách đơn giản và gương mặt rạng rỡ, trẻ trung, mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có cập nhật mới trên trang cá nhân của mình.

Ngọc Lan thay đổi diện mạo khi chuyển từ tóc dài sang tóc ngắn cá tính hơn

Được biết, những năm gần đây, Ngọc Lan khá "mát tay" trong công việc kinh doanh. Hiện tại, cô điều hành công ty về ngành ăn uống, mỹ phẩm nên cuộc sống rất ổn định, không phải lo lắng "cơm áo gạo tiền".

Ngọc Lan đang sống cùng con trai và mẹ ruột trong căn biệt thự mặt tiền ở Quận 7 cũ, TP.HCM. Căn biệt thự có màu trắng chủ đạo, được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi với nhiều không gian mở.

Nội thất bên trong được bài trí tinh tế, kết hợp hài hòa giữa sự tiện nghi và cảm giác ấm cúng. Đặc biệt, xung quanh biệt thự, Ngọc Lan trồng nhiều cây hoa, giúp cơ ngơi của cô lúc nào cũng tràn ngập màu sắc.

Trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2024, Ngọc Lan cho biết, mỗi ngày của cô giờ diễn ra với nhịp sống đều đặn và giản dị. Nữ diễn viên thường thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, đưa con trai đến trường rồi tranh thủ rèn luyện sức khỏe bằng việc đến phòng gym hoặc chơi cầu lông cùng bạn bè. Khi Louis ở lớp, nữ diễn viên dành trọn khoảng thời gian còn lại cho công việc điều hành doanh nghiệp riêng.

Hình ảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của Ngọc Lan

Buổi chiều, cô đón con về, đưa bé đến lớp học patin rồi hai mẹ con cùng trở về nhà dùng bữa tối, học bài và trò chuyện trước khi đi ngủ. Lịch sinh hoạt của Ngọc Lan gần như cố định, thường khép lại vào khoảng 9 giờ tối – lúc Louis đã say giấc. Khi đó, cô mới cho phép mình thư giãn đôi chút, xem một bộ phim, một vở kịch, hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi trong ngày.