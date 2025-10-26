Cuộc sống của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây thế nào?

Sau chấn thương đáng tiếc tại vòng 7 V.League 2025/26 trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tạm thời rời xa sân cỏ để điều trị và hồi phục. Trong pha lao ra cản phá, anh không may bị đau đầu gối, ban đầu nghi đứt dây chằng chéo trước. Rất may, kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Tiến Dũng chỉ bị đứt bán phần dây chằng, không cần phẫu thuật và có thể trở lại sau vài tuần nghỉ ngơi.

Tiến Dũng bị chấn thương

Trong thời gian dưỡng thương, thay vì buồn bã hay lo lắng, thủ môn sinh năm 1997 lại chọn cách tận hưởng những ngày bình yên bên gia đình nhỏ. Cùng vợ là mẫu tây Dianka, anh dành nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa và chơi đùa cùng con trai. Mới đây, cặp đôi khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh cùng nhau trang hoàng tổ ấm theo chủ đề vũ trụ, với hình ảnh hành tinh, phi hành gia và những vì sao lấp lánh, đây món quà bất ngờ dành cho cậu con trai đáng yêu Danil.

Khoảnh khắc bình yên nhà Tiến Dũng

Khi tan học trở về, bé Danil không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy căn phòng của mình được "biến hóa" theo phong cách yêu thích. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé khiến cả hai vợ chồng như quên hết mệt mỏi. Bé Danil năm nay hơn 3 tuổi, sở hữu gương mặt khôi ngô và đôi mắt sáng thừa hưởng từ bố. Dù còn nhỏ, cậu bé đã rất hoạt bát, thích khám phá, đặc biệt là mê các chủ đề khoa học, không gian và mô hình vũ trụ.

Vợ chồng Tiến Dũng háo hức chuẩn bị

Béd Danil cực thích thú

Gia đình nhỏ của Bùi Tiến Dũng được nhiều người hâm mộ yêu mến bởi sự giản dị, gần gũi. Tiến Dũng luôn ưu tiên dành thời gian cho tổ ấm, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng. Chính tình yêu thương và sự ấm áp từ vợ con là nguồn động lực giúp Tiến Dũng thêm mạnh mẽ vượt qua chấn thương.