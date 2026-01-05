Cuộc sống của "hoàng tử Vpop" cưới hot girl Hà thành, sống trong biệt thự 50 tỷ đồng

Hoàng từ Vpop đình đám một thời

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh bắt đầu hoạt động trong nghề từ cuối những năm 1990. Anh được biết đến là một trong những "hoàng tử Vpop" những năm đầu 2000 với phong cách ballad đậm cảm xúc và giọng hát ấm áp. Trong hơn 20 năm hoạt động, anh đã phát hành hơn 10 album cùng nhiều single được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng yêu nhạc Việt Nam.

Đăng Khôi từng là một trong những "hoàng tử Vpop" đình đám

Đăng Khôi gắn liền với những ca khúc quen thuộc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Cây lá gió và Như giấc chiêm bao, những bản nhạc từng trở thành “nhạc nền tuổi trẻ” của thế hệ 8X-9X.

Trong suốt những năm hoạt động tích cực, Đăng Khôi từng được trao giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng của Làn Sóng Xanh năm 2007 – một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất ở Việt Nam.

Giữa giai đoạn sự nghiệp rực rỡ, Đăng Khôi gặp những thử thách lớn về sức khoẻ. Trong một số năm, anh từng phải ngừng hát do tình trạng tai nghiêm trọng và trải qua hai ca phẫu thuật để bảo toàn chức năng nghe, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ nghề nghiệp.

Ở tuổi 42, nam ca sĩ vẫn trẻ trung, phong độ

Bên cạnh đó, việc bố mẹ ruột và mẹ vợ đều phải điều trị bệnh ung thư khiến anh dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, tạm lùi một bước khỏi giới giải trí. Chia sẻ với truyền thông, Đăng Khôi từng nói rằng việc chăm sóc người thân và xây dựng mái ấm gia đình giúp anh trưởng thành và hiểu rõ giá trị của cuộc sống.

Sau thời gian dài lui về phía sau, Đăng Khôi quay lại hoạt động âm nhạc với phong cách hiện đại hơn, góp mặt trong chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai và phát hành sản phẩm mới, tiếp tục khẳng định vị trí của mình với khán giả thế hệ mới.

Cuộc sống trong biệt thự 50 tỷ ở TP.HCM

Bên cạnh âm nhạc, Đăng Khôi còn được ngưỡng mộ bởi có chuyện tình đẹp với Thủy Anh - hot girl Hà thành nổi tiếng một thời. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2005 và chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2013, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng yêu nhạc và cả fan của showbiz Việt.

Chuyện tình của Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh được nhiều người ngưỡng mộ

Khác với những trường hợp nghệ sĩ có vợ cũng hoạt động nghệ thuật, sau khi kết hôn, Thủy Anh tạm dừng sự nghiệp diễn xuất và người mẫu để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cô không chỉ hỗ trợ trong cuộc sống gia đình mà còn trực tiếp quản lý truyền thông cùng một công ty giải trí liên quan đến công việc của Đăng Khôi.

Đến nay, sau hơn một thập kỷ gắn bó, Đăng Khôi và Thủy Anh đã có ba người con trai kháu khỉnh. Các bé được đặt tên là Đăng Khang, Đăng Anh và bé út Anh Tài, trong đó Ánh Tài (biệt danh Kai) được chào đời vào cuối năm 2023.

Vợ Đăng Khôi từng là hot girl nổi tiếng Hà thành

Tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười, sự quan tâm và yêu thương. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng chính gia đình là nguồn động lực lớn nhất giúp anh vượt qua thử thách trong sự nghiệp và cuộc sống, đồng thời là lý do để anh quay lại với âm nhạc sau một thời gian dài lui về hậu trường.

Mới đây, để tổng kết lại năm 2025, Đăng Khôi tâm sự: "Một năm nữa lại sắp trôi qua... khi nhìn lại, cảm thấy bình an nhất là khi gia đình vẫn cạnh bên, được thấy ông, bà, vợ và các con vẫn khoẻ mạnh mỗi ngày.

Khôi luôn tự hào vì được làm một người con, người bố của gia đình mình, được là chỗ dựa cho những người mình yêu thương nhất. Năm sau mình lại cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm nhé! Gia đình, là nơi tôi thuộc về, và là lý do để tôi cố gắng mỗi ngày".

Tổ ấm viên mãn của cặp đôi

Nhờ thành công trong sự nghiệp âm nhạc và kinh doanh, lại có bà xã giỏi giang hậu thuẫn, Đăng Khôi hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Gia đình anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng 220m2, trị giá khoảng 2 triệu đô (hơn 50 tỷ đồng) ở phường Tân Phú, TP.HCM. Đây là cơ ngơi ba tầng, hai mặt tiền với phong cách thiết kế tân cổ điển sang trọng, nội thất tiện nghi được ví ngang tầm khách sạn 5 sao.

Không gian sân vườn trong căn biệt thự của vợ chồng Đăng Khôi rộng rãi và thoáng mát, bao trùm bởi sắc xanh tự nhiên. Lối đi được thiết kế rộng lớn là khu vực lý tưởng để gia đình tổ chức những buổi BBQ ngoài trời. Đăng Khôi còn tự tay trồng nhiều loại cây trong sân như đại tướng quân, phát tài núi…, giúp không gian luôn giữ được vẻ xanh mát.

Biệt thự hoành tráng nơi gia đình Đăng Khôi đang sống

Ngoài biệt thự ở TP.HCM, Đăng Khôi và bà xã còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác như shophouse ở Phú Quốc, căn hộ rộng ở TP.HCM và thậm chí là một ngôi nhà ở Budapest, Hungary.

Không chỉ vậy, nam ca sĩ cũng thường xuyên khiến công chúng chú ý với những món quà xa xỉ dành tặng vợ như xe sang hay túi hàng hiệu trong những dịp đặc biệt, minh chứng cho tình yêu bền chặt sau nhiều năm chung sống.