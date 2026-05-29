Cuộc sống tại Mỹ của nam NSƯT là chủ tịch công ty

Buổi sáng, Kim Tiểu Long thức dậy sớm để đi bộ trên con đường trước nhà.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ một clip quay lại cuộc sống thường nhật của mình sau khi sang Mỹ.

Buổi sáng, anh thức dậy sớm để đi bộ trên con đường trước nhà. Ven con đường nhà Kim Tiểu Long, các loài hoa đầy màu sắc nở rộ, khiến nam nghệ sĩ vô cùng thích thú. Anh cất cao giọng hát đầy sảng khoái.

Kim Tiểu Long nói: "Buổi sáng hôm nay hoa nở thật đẹp. Một ngày mới của tôi bắt đầu cũng thật đẹp. Chúc mọi người cũng thật đẹp như những bông hoa này. Hoa ở đây nhiều quá. Hoa huệ nở đỏ rực dưới chân tượng Đức Mẹ đẹp quá.

Chúc cả nhà được bình an trong cuộc sống, hạnh phúc an lành. Sáng nào tôi ra đây cũng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, cầu cho tôi và mọi người được bình yên, an lạc, khỏe mạnh.

Dù tôi theo đạo Phật nhưng tôi vẫn tôn kính trước Đức Mẹ vì đều là đấng bề trên. Ai cũng dạy mình sống tốt đẹp, yêu thương, san sẻ với con người. Không bề trên nào dạy mình làm điều xấu, nên cứ gặp là lạy, là cầu nguyện, không có gì phải e ngại.

Tôi đang đi bộ buổi sáng, thấy vườn hoa đẹp quá nên ghé lại ngắm, có cả hoa hồng vàng, hồng đỏ. Rau lang ở đây cũng xanh tươi quá, có khi tôi phải hái một mớ về luộc ăn cho mát".

NSƯT Kim Tiểu Long, tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1976 tại Vĩnh Long. Anh là một gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương Việt Nam. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng chất giọng nam trung ấm áp, anh ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như Lục Vân Tiên, Trâm Hoa Mai, và Khi cô đơn anh gọi tên em.

Giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 đánh dấu thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất của anh khi liên tục xuất hiện trên các băng đĩa cải lương và ca nhạc xã hội.

NSƯT Kim Tiểu Long kết hôn với NSND Thanh Ngân, chung sống khoảng 7 năm và có với nhau một con trai. Sau khi chia tay NSND Thanh Ngân, NSƯT Kim Tiểu Long sang Mỹ định cư và kết hôn lần 2. Sau một thời gian hoạt động và định cư tại hải ngoại, anh về Việt Nam để tham gia các chương trình nghệ thuật và thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân.

Hiện tại, Kim Tiểu Long có cuộc sống viên mãn, làm chủ tịch một công ty mới khai trương ở Hà Nội. Ngoài ca hát, anh còn kinh doanh phát đạt, đổi xe ô tô. Anh đi lại thường xuyên giữa Mỹ và Việt Nam nhưng thời gian gần đây ở Việt Nam nhiều hơn để làm nghề.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

