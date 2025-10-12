Cuộc sống viên mãn bên bạn gái kém 18 tuổi của nguyên lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ

Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu kịch, NSƯT Chí Trung – nguyên Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ – hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên bạn gái kém 18 tuổi, Á hậu doanh nhân Ý Lan.

Cặp đôi bén duyên từ năm 2018, khi Chí Trung trải qua biến cố hôn nhân. Sau thời gian tìm hiểu, họ công khai mối quan hệ vào năm 2020. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, cả hai được khán giả nhận xét là xứng đôi nhờ sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống.

Chí Trung và bạn gái.

Ý Lan sinh năm 1979, từng đoạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân Việt Nam. Trong các cuộc phỏng vấn, cô nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng về tình yêu và cuộc sống:

“Chúng tôi không phụ thuộc và dựa dẫm nhau. Anh ấy cũng không phải ‘nuôi’ tôi và ngược lại tôi cũng không phải ‘nuôi’ anh ấy. Chúng tôi mang lại cho nhau niềm vui mỗi ngày, tạo động lực cho cuộc sống trở nên tích cực hơn", Ý Lan chia sẻ trên Dân Trí.

Nữ doanh nhân cho biết, cả hai lựa chọn yêu mà không kết hôn, bởi muốn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, tự do, không ràng buộc. Cô nói trên tờ Vietnamnet.

“Không kết hôn, không lấy nhau, chúng tôi thống nhất với nhau như vậy nên tận hưởng cuộc sống rất thoải mái, đón nhận mọi chuyện đến và đi nhẹ nhàng".

Về phía mình, Chí Trung từng bộc bạch trong buổi trò chuyện với Thanh Niên: “Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả".

Chí Trung hạnh phúc bên các cháu.

Sau khi rời vị trí lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ, “Táo Giao thông” một thời dành nhiều thời gian cho gia đình, con cháu và tận hưởng những giây phút bình yên bên người bạn đồng hành. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng các cháu nội, xen lẫn hình ảnh đời thường giản dị cùng bạn gái.

Trong các bài đăng gần đây, Chí Trung tỏ rõ sự hài lòng với hiện tại, khi con cái trưởng thành, cháu chắt lớn khôn, còn bản thân được sống trong không gian thoải mái, nhẹ nhõm sau hàng chục năm gắn bó với nghệ thuật.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, NSƯT Chí Trung vẫn giữ tinh thần trẻ trung, lạc quan, luôn lan tỏa năng lượng tích cực qua những chia sẻ về gia đình, tình yêu và cuộc sống. Ở tuổi ngoài 60, anh được khán giả nhận xét là đang ở giai đoạn “đủ đầy nhất”: sự nghiệp trọn vẹn, tình yêu bền lâu và cuộc sống an nhiên bên người tri kỷ.