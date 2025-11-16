Cuối cùng ngày này cũng tới: OpenAI đã được sửa lỗi "nghiện dùng dấu gạch dài" của ChatGPT

OpenAI vừa thông báo đã xử lý xong vấn đề liên quan đến việc ChatGPT liên tục sử dụng em dash (dấu gạch ngang dài) trong văn bản, ngay cả khi người dùng yêu cầu chatbot không làm như vậy. Đây là dấu hiệu được cho là "điểm nhận diện" của văn bản do AI tạo ra, khiến nhiều bài viết, email hay bình luận trên mạng bị nghi ngờ là sản phẩm của chatbot.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác cho rằng bản thân họ cũng đã sử dụng dấu câu này từ lâu và việc gán nó cho AI là thiếu chính xác. Dù vậy, việc ChatGPT thường xuyên dùng em dash ngay cả khi được yêu cầu tránh đã khiến tình huống trở nên phiền toái.

Theo OpenAI, vấn đề này tồn tại trong thời gian dài khi ChatGPT không thể dừng sử dụng em dash dù người dùng đặt yêu cầu rõ ràng trong lời nhắc. CEO Sam Altman xác nhận trong một bài đăng trên X rằng hệ thống cuối cùng đã hoạt động đúng như mong đợi. Ông cho biết: "Nếu bạn yêu cầu ChatGPT không sử dụng em-dashes trong câu yêu cầu, nó cuối cùng cũng làm đúng như vậy".

Công ty cho biết chatbot sẽ tuân thủ tốt hơn các yêu cầu của người dùng thông qua phần tùy chỉnh trong mục cá nhân hóa. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa em dash sẽ biến mất hoàn toàn khỏi câu trả lời, mà người dùng chỉ có quyền kiểm soát lớn hơn đối với tần suất xuất hiện của nó.