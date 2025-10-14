Đến cuối ngày 14/10, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng trở lại so với thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,3 - 146 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng. DOJI điều chỉnh lên 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá lên 134,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và SJC cũng phục hồi, dao động quanh mức 144,1 – 146,1 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng tới 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ chiều.

Chiều nay (14/10), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC và DOJI đồng loạt giảm mạnh so với đầu giờ sáng, hiện dao động quanh mức 143,6 – 145,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 900.000 đồng/lượng

. Giá vàng nhẫn cũng được các nhà vàng điều chỉnh giảm đáng kể, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải hạ tới 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 142,8 – 145,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giảm khoảng 500.000 đồng/lượng, còn 134,4 – 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu khác, mức giá hiện ghi nhận ở PNJ: 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng, Công ty SJC: 142,3 – 144,5 triệu đồng/lượng, và DOJI: 143,4 – 145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm về ngưỡng 4.105 USD/ounce, cách đỉnh lịch sử mới lập 22 USD/ounce.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn, với mức tăng trung bình khoảng 2,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như PNJ, Công ty SJC và DOJI được nâng lên mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn, giá mua vào và bán ra cũng tăng mạnh. Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC giao dịch quanh 141,6 - 143,8 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI niêm yết ở mức 142 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng nhẫn lên mức 143,4 - 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 4.143 USD/ounce. Theo Kitco News, giá vàng giao ngay đã vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce vào chiều hôm qua theo giờ Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của Societe Generale (Pháp), ngay cả trong kịch bản thận trọng, giá vàng vẫn có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 nếu đà mua đầu tư trung hạn tiếp tục duy trì.

Trong báo cáo nghiên cứu hàng hóa công bố ngày thứ Hai, nhóm phân tích của SocGen cho biết giá vàng có khả năng tăng thêm khoảng 1.000 USD/ounce trong thời gian ngắn, khi dòng vốn đầu tư vào kim loại quý này vẫn đang duy trì ở mức cao kỷ lục.

“Tuần trước, giá vàng đạt 4.042 USD/ounce, chỉ còn cách 276 USD/ounce so với dự báo lạc quan 4.318 USD/ounce cho quý IV/2026 mà chúng tôi công bố cách đây một tháng. Tính đến sáng nay, giá đã lên 4.072 USD/ounce. Với dòng vốn ETF vẫn mạnh và nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương được kỳ vọng duy trì, chúng tôi tự tin nâng mục tiêu giá,” báo cáo nêu.

Theo đó, SocGen nâng dự báo giá vàng lên 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, sau khi quan sát thấy dòng vốn ETF đổ vào mạnh hơn đáng kể so với giả định trước đó.

Ngân hàng Pháp cho biết kể từ sau chiến thắng của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11/2024, mối tương quan giữa mức độ bất ổn toàn cầu và dòng vốn đầu tư vào vàng trở nên ngày càng chặt chẽ. Dòng tiền trú ẩn gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và thương mại leo thang được cho là yếu tố chính đẩy giá vàng lên các mốc cao kỷ lục. “Dù chưa rõ vị thế của các quỹ đầu cơ, chúng tôi nhận thấy dòng vốn ETF tăng đột biến trong vài tuần qua, mạnh hơn đáng kể so với dự báo. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý phòng thủ và đầu tư vàng đang lan rộng toàn cầu,” nhóm phân tích nhấn mạnh.

SocGen vẫn giữ nguyên giả định cốt lõi từ dự báo tháng 9: kể từ năm 2022, lượng vàng mua ròng trung bình mỗi quý, bao gồm ETF, ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất đạt 72,5 tấn, trong đó dòng vốn ETF trung bình tăng 31,5 tấn mỗi quý kể từ năm 2017. Tuy nhiên, riêng quý III/2025, dòng vốn đổ vào ETF vàng đạt 100 tấn, cao hơn 69 tấn so với mức trung bình và là mức cao nhất kể từ quý III/2020.

Theo báo cáo, “chỉ riêng dòng vốn này đã lý giải khoảng 160 USD/ounce trong mức tăng giá vàng ba tháng qua,” cho thấy sức mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức đang đóng vai trò quyết định trong xu hướng giá.

Mặc dù vậy, các chuyên gia của SocGen vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng, giả định rằng mỗi quý sẽ có thêm 67 tấn vàng được mua vượt mức trung bình trên toàn cầu, bao gồm cả dòng vốn từ ETF và ngân hàng trung ương. Với giả định này, mô hình dự báo mới của SocGen cho kết quả 4.217 USD/ounce vào cuối năm 2025 và 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, tăng khoảng 14% so với dự báo 4.300 USD/ounce được công bố hồi tháng 9.

“Dù giả định còn bảo thủ, chúng tôi cho rằng rủi ro tăng giá (upside risk) lớn hơn nhiều so với rủi ro giảm giá, khi các yếu tố hỗ trợm đặc biệt là dòng vốn ETF và mua ròng của ngân hàng trung ương vẫn đang duy trì ở mức cao,” nhóm phân tích kết luận.

Đà tăng của giá vàng vẫn đang tiếp tục củng cố vị thế của vàng như kênh trú ẩn chiến lược hàng đầu, trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu vẫn bao phủ bởi những biến động khó lường.