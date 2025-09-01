Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cười ra nước mắt" khi nói chuyện với robot hình người của Vingroup

01-09-2025 - 12:18 PM | Kinh tế số

Robot hình người của Vingroup có khả năng trò chuyện trực tiếp với khách tham quan, tạo ra nhiều câu trả lời hài hước khiến không ít em nhỏ thích thú.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng vạn người dân vẫn đang tiếp tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Robot hình người của Vingroup chiếm spotlight

Không chỉ người dân thủ đô, sự kiện còn thu hút đông đảo các đoàn đại biểu, học sinh, sinh viên và khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành phố khác.

Một trong những điểm nhấn gây chú ý là robot hình người do đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Robot này có khả năng trò chuyện trực tiếp với khách tham quan, tạo ra nhiều câu trả lời hài hước khiến không ít em nhỏ thích thú.

Nhiều người thích thú với câu trả lời của robot


"Cười ra nước mắt" khi nói chuyện với robot hình người của Vingroup- Ảnh 1.

Người dân trải nghiệm tương tác với robot hình người

Theo ban tổ chức, ngay từ ngày đầu, triển lãm đã ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ của người dân. Trong ngày khai mạc 28-8, triển lãm thu hút hơn 230.000 người đến tham quan. Ngày 29-8, triển lãm thu hút gần 300.000 khách.

Đáng chú ý, trong ngày 30-8, triển lãm đón lượng khách kỷ lục với trên 650.000 lượt khách tham quan.

Với hơn 1,1 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày đầu tiên, triển lãm trở thành sự kiện có lượng khách tham quan đông kỷ lục từ trước đến nay tại Việt Nam.


Theo Lê Tỉnh

Người lao động

